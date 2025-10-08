シュワーバーはPSで7打数無安打

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

まさかの大不振に厳しい声が相次いでいる。フィリーズは6日（日本時間7日）、ドジャースとの地区シリーズ第2戦に敗れ、連敗で崖っぷちに立たされた。「2番・指名打者」で出場したカイル・シュワーバー外野手は3打数無安打。ポストシーズンで未だ快音は響いていなく、ファンからは「シュワーバーの打撃が彼のPSキャリア史上1番酷いな」「ポストシーズンで打てなきゃ意味ねえんだよ」とコメントが寄せられた。

バットに当たらない。初回の第1打席は左飛、4回は空振り三振に倒れた。第3打席で四球を選んだが、8回に再び空振り三振。前日は大谷翔平投手と対戦し、4打数無安打。合計7打数無安打5三振で「僕らは頑張っていないわけではないんだ。とにかく今は受け入れるしかない」と胸中を語っていた。

今季、レギュラーシーズンは56本の本塁打を放ち、大谷を振り切ってキングに輝いたシュワーバー。しかし、自らの不振と比例してチームは2連敗。あと1敗したら終戦の崖っぷちとなった。

試合前には本拠地フィリーズのファンから特大MVPコールを受けていたが、レギュラーシーズンから6試合21打席無安打。SNSではファンも厳しいコメントが寄せられた。「彼なしでは勝てないし、勝つこともないだろう」「完全にいなくなってしまった」「戻ってくるな。ポストシーズン無安打はあってはならない」と指摘していた。（Full-Count編集部）