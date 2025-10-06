サッカーU-20日本代表、10月9日のW杯フランス戦「テレビ放送・ネット配信」詳細情報

チリで開催されているFIFA U-20ワールドカップは、グループステージの戦いが終了。今大会の16強が出揃った。

船越優蔵率いるU-20日本代表は、2連勝で迎えた現地時間10月3日のニュージーランド戦も3-0と勝利。ターンオーバーで多くの選手を入れ替えながらも快勝し、3戦全勝でラウンド16進出を果たしている。

気になる次の相手は、グループEで3位に終わったフランスに決定。最終節前までフランスはグループ2位だったが、3位の南アフリカが最終節で2連勝の首位アメリカを2-1で破ったことにより抜かれてしまった格好だ。

監督は現役時代リヴァプールでもプレーした元フランス代表のベルナール・ディオメド氏。51歳の指揮官は、2015年から育成年代のフランス代表を率いている。

今大会、急増と言えるメンバーで戦っているフランスは、試合をこなしがらチームの完成度を高めている状況。2戦目のアメリカ戦では終盤の3失点により0-3の敗戦を喫したものの、最終節ではニューカレドニアに6-0の大勝を収めており、状態を上げて決勝トーナメントに臨んでくる。

また、今週からインターナショナルマッチウィークに入ったことで、大会直前に追加登録されたサウジアラビアのネオムに所属するDFナタン・ゼゼとFWサイモン・ブアブレの2選手が招集可能となり、ラウンド16を前にチームへ合流したとのこと。

特にブアブレは、今夏ネオムに移籍する前はモナコで南野拓実と同僚だった19歳の期待の星。日本戦に出場してくるようであれば厄介な存在になりそうだ。

ネームバリュー的には、あのジネディーヌ・ジダンの四男で身長195cmのベティスDFエリアス・ジダンにも注目が集まるに違いない。

U-20フランス代表（5番がエリアス・ジダン）

日本対フランスの一戦は、日本時間10月9日（木）8:00から日本がグループステージ最初の2試合を戦った首都サンティアゴのエスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノスで開催。放送予定は以下の通り。

テレビ放送

J SPORTS 2

解説：名良橋晃

実況：原大悟

ネット配信

J SPORTSオンデマンド

今大会の日本での放映権はJ SPORTSが取得。日本代表全試合を生中継、グループリーグ含む全試合をLIVE配信している。

J SPORTSオンデマンドは、サッカー・フットサルの番組が見放題の「サッカー・フットサルパック」が月額1,450円（税込）となっており、25歳以下の方は「U25割」により月額725円で楽しむことができる。

中田英寿、中村俊輔、小野伸二じゃない！U-20W杯で「10番」を背負った日本の天才10名

解説実況は引き続き、“全力応援解説”が話題の名良橋晃氏と原大悟氏が担当。フランス戦でも歓喜の瞬間が訪れることを期待したい。