100均でこのクオリティなら…他のお店で買えないよ！200円なのに大満足♡高級感あるケース
商品情報
商品名：メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）
価格：￥220（税込）
対応サイズ：Apple Watch Series4／5／6／SE対応 41mm用
販売ショップ：ダイソー
Apple Watchを簡単に変身！ダイソーで見つけた高見えカバー
今回ご紹介するのはダイソーと東京ガールズコレクション（TGC）のコラボレーション商品！『メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）』です。
価格は税込220円と手頃ながら、アルミ製ならではのやわらかさと、スタイリッシュさを兼ね備えたデザインが魅力です。
使い方はとてもシンプルで、Apple Watchに上からはめるだけで装着完了。
一般的な100円ショップのカバーはプラスチック製でカジュアルな印象のものが多い中、こちらは落ち着いた質感で高見えします。
実際に使ってみるとこんな感じ。肌なじみのいい質感で、ギラギラしすぎることなく、普段使いからビジネスシーンまで活躍してくれそうです！
バンドと一緒に買っても500円台！
商品名：アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
先ほどの写真で使用していたバンドも実はダイソーの商品。『アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）』もダイソー×TGCコラボ商品で、同じ陳列棚に並んでいました。
合皮製の高見えなシボ感のあるバンドですが、お値段は驚きの330円（税込）！先ほどの『メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）』と一緒に購入しても、550円（税込）でそろえることができますよ。
正規品ならバンドだけでも6,000円越えはするので、コスパ◎。ダイソーにはApple Watchのアクセサリーがいっぱい並んでいるので、購入を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。