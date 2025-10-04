100均でこのクオリティなら…他のお店で買えないよ！200円なのに大満足♡高級感あるケース

今回ご紹介するのはダイソーで購入したApple Watchのカバー！クオリティの高いアイテムながら、お値段は驚きの220円（税込）です。高級感のあるアイテムで、これは買わなきゃ損。また併せてチェックしてほしいアイテムもご紹介します。ほかのお店では、このお値段では買えないので、コスパ◎商品ですよ。

商品情報

商品名：メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）

価格：￥220（税込）

対応サイズ：Apple Watch Series4／5／6／SE対応 41mm用

販売ショップ：ダイソー

Apple Watchを簡単に変身！ダイソーで見つけた高見えカバー

今回ご紹介するのはダイソーと東京ガールズコレクション（TGC）のコラボレーション商品！『メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）』です。

価格は税込220円と手頃ながら、アルミ製ならではのやわらかさと、スタイリッシュさを兼ね備えたデザインが魅力です。

使い方はとてもシンプルで、Apple Watchに上からはめるだけで装着完了。

一般的な100円ショップのカバーはプラスチック製でカジュアルな印象のものが多い中、こちらは落ち着いた質感で高見えします。

実際に使ってみるとこんな感じ。肌なじみのいい質感で、ギラギラしすぎることなく、普段使いからビジネスシーンまで活躍してくれそうです！

バンドと一緒に買っても500円台！

商品名：アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

先ほどの写真で使用していたバンドも実はダイソーの商品。『アップルウォッチバンド（合皮、38／40／41mm）』もダイソー×TGCコラボ商品で、同じ陳列棚に並んでいました。

合皮製の高見えなシボ感のあるバンドですが、お値段は驚きの330円（税込）！先ほどの『メタリックスマートウォッチサイドカバー（41mm）』と一緒に購入しても、550円（税込）でそろえることができますよ。

正規品ならバンドだけでも6,000円越えはするので、コスパ◎。ダイソーにはApple Watchのアクセサリーがいっぱい並んでいるので、購入を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。