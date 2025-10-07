表参道にオモテウラ反対なファミマ「ウラ参道駅前店」が出現！ 看板、ポスターがウラ返しに…全国のファミマでも異変が！？
表参道の駅前に変わったファミマが登場！ その名も「ファミリーマート ウラ参道駅前店」。表参道なのに「ウラ参道」？ どんなファミマなの？ って思いますよね。
実はこれ、10月7日(火)から全国のファミマで発売中のパンの新商品「オモテもウラもおいしいパン」をアピールするもの。ファミマの新商品「オモテもウラもおいしいパン」（全3種）は、パン通の人もビックリ！
なんと、パンのオモテとウラが別々の味と食感になっているんです。しかも、ウラはみんな大好きな「クイニーアマン」！
この新商品「オモテもウラもおいしいパン」の発売に合わせ、「ファミリーマート表参道駅前店」（東京都港区北青山3丁目5−25 ケン表参道ビル）が10月7日(火)〜10月13日(月)の期間限定で、「ファミリーマート ウラ参道駅前店」に変身したというわけです。
「ウラ参道駅前店」では期間中、お店の看板や店内ポスターの一部が、左右が反転した“ウラ”仕様に変身しているそう。そこは、異次元のファミマなのでしょうか？ さらに、お店の最寄り駅である東京メトロ表参道駅構内に掲出中の広告も、“ウラ”仕様になっているとか……。
こちら、表参道駅構内に掲出中の広告の一部です。左右が反転した鏡文字で書かれていますが、皆さんは正しく読めますか？
脳がバグりそうですが、「本当にウマいパンは、ウラまでウマい。」「ファミマのパンにはウラがある。」「オモテ参道のみなさん、ウラもいいですよ！」と、鏡文字で書かれています。皆さん、読めましたか？
これらの“ウラ”返し広告に導かれるままに表参道駅構内を進むとA3出口から、「ウラ参道駅前店」に行き着く、という仕掛けですが、ハロウィンが近いとあって、なんだか不思議なことが起こりそうな予感も……？
途中で別世界に迷い込むことなく、無事に「ウラ参道駅前店」にたどり着けたら、記念撮影して友達や家族にシェアしてみてくださいね。
もしかしたら、全国のファミマでも、ちょっと異変が起きているかも？ ヒントは、「オモテもウラもおいしいパン」のポスターです。期間中、お近くのファミマも要チェックですよ！
ここからは、新商品「オモテもウラもおいしいパン」の発売の経緯とこだわりポイント、後半では“おいしい”キャンペーン情報を紹介します！
ファミリーマートが「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、2023年10月より展開している、プライベートブランド「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」。2周年を迎えるにあたり、「オモテもウラもおいしいパン」が誕生しました。
既にお伝えした通り、「オモテもウラもおいしいパン」の最大のポイントは、表だけでなく、裏までおいしいこと。裏側は「クイニーアマン仕立て」になっています。
クイニーアマンはたっぷりとバターを使い、外はカリッと、中はしっとりとした食感が特長のフランスの焼き菓子ですが、「オモテもウラもおいしいパン」では、裏側を発酵バター風味のあめを生地と合わせて焼き上げることで、クイニーアマン仕立てに――。
表側と合わせて食べることで、2つのおいしさがマリアージュ、クイニーアマン単体では味わえない”ハイブリッド食感”が楽しめるそう！
今回、「オモテもウラもおいしいパン」の表側に選ばれたのは、「デニッシュメロンパン」「チーズケーキデニッシュ」「アップルパイタルト」の3種。いずれもファミマで定番パンとして人気なのだとか。これらのパンの裏側がクイニーアマン仕立てになると、一体どんな味わいと食感になるのでしょうか？ それぞれのこだわりポイントを見ていきます。
「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」（税込185円）は、なんと、デニッシュ、メロンパン、クイニーアマンという3つのパンのコラボ！ まず、表側はバター入りのマーガリンを折り込んだクロワッサン生地に、バター風味のビスケット生地をトッピング。口の中でじゅわっとバターの風味が広がります。
パンの底に発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げたことで、通常のクイニーアマンにはない「ザクッ」とした食感が味わえる逸品です。
続いて、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」（税込198円）は、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを組み合わせた、オリジナル配合のチーズケーキ生地が特長。しっとり濃厚なチーズケーキが乗ったデニッシュ生地の底には、「カリッ」っとした発酵バターを使った香ばしいあめを焼き上げました。2つの異なる食感が合わさることで生み出される、絶妙なバランスは試す価値あり！
秋が深まるにつれ、無性に食べたくなるアップルパイ。続いての「アップルパイタルト×クイニーアマン」（税込198円）は、りんごジャムだけでなく、りんごダイスも入り、シャキっとした食感が嬉しい逸品。パイ生地の底にタルト生地を貼り合わせ、発酵バターを使った風味豊かなあめと、りんごと相性の良いはちみつフレーバーも加わり、奥行きのあるクイニーアマン仕立てに。パイ＆タルト生地ならではの「カリほろっ」とした食感は、クセになりそう。
「オモテもウラもおいしいパン」（全3種）は、10月7日(火)から「ファミリーマート ウラ参道駅前店(表参道駅前店)」をはじめ、全国のファミマ約16,300店に並んでいます。一度に2つのおいしさを味わえるパンで、食欲の秋を楽しんでみては？
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しています。
※沖縄県では仕様と価格が異なるほか、地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があります。
ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると、「オモテもウラもおいしいパン」の「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」、「アップルパイタルト×クイニーアマン」から、いずれか1品の無料クーポンが抽選で1万名様に当たります。
実施期間：2025年10月7日(火) 8:00〜10月13日(月)
引換期間：2025年10月7日(火) 8:00〜10月20日(月)
「ファミマルBakery」のパンいずれか1品を買うごとに、「ファミマルBakery」のパン全品に次回使える「20円引きレシートクーポン」がもらえるキャンペーンも実施中。惣菜からスイーツ系までの豊富なラインアップと、PBならではの買いやすい価格帯も魅力の「ファミマルBakery」。自分や家族に普段から買っている人、まだ試したことがない人も、この機会をお見逃しなく！
実施期間：2025年10月7日(火)〜10月20日(月)
使用期間：2025年10月7日7:00(火)〜10月27日(月)
※沖縄県では実施しておりません。
・ひっくり返すとクイニーアマン!?／オモテもウラもおいしいパン
family.co.jp/campaign/spot/2510_bread-omoteura
