表参道にオモテウラ反対なファミマ「ウラ参道駅前店」が出現！ 看板、ポスターがウラ返しに…全国のファミマでも異変が！？

看板のロゴが反転！異次元のファミマへようこそ…！？

一度に2つのおいしさが楽しめる「オモテもウラもおいしいパン」 一度に2つのおいしさが楽しめる「オモテもウラもおいしいパン」

“ウラ”返し広告！ 無事にお店に辿り着けるか？

東京メトロ表参道駅構内に掲出中の広告の一部。見つけたらSNSにアップしたくなる？ 東京メトロ表参道駅構内に掲出中の広告の一部。見つけたらSNSにアップしたくなる？

全国のファミマでも新商品のポスターに異変が！？ 全国のファミマでも新商品のポスターに異変が！？

パンのウラまでおいしい！ 秘訣は「クイニーアマン仕立て」にあり

表と裏で異なる味わいを画像では左右で表現。左側が表、右側が裏（クイニーアマン） 表と裏で異なる味わいを画像では左右で表現。左側が表、右側が裏（クイニーアマン）

メロンパン、チーズケーキ、アップルパイ…「発酵バター風味のあめ」がおいしさの鍵に

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しています。

※沖縄県では仕様と価格が異なるほか、地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があります。

Xでリポスト→抽選で「オモテもウラもおいしいパン」が1万名様に当たる！

1万名様とは太っ腹！ 3つのパンのうち、どれが当たっても嬉しい！ 1万名様とは太っ腹！ 3つのパンのうち、どれが当たっても嬉しい！

※沖縄県では実施しておりません。