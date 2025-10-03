100均で買ったら生活が変わった！ロフトで買ったら1000円はしそう！穴がポイントのブラシ

ダイソー をパトロールしていると、ヘアブローに使える 便利 なブラシを発見。こういった商品って ロフト などの生活 雑貨 店で買うと、1,000円くらいはする印象ですよね。しかし、そんな常識をくつがえすのが我らが ダイソー 。アイテムの気になるお値段はなんと￥220（税込）！詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：乾きやすいブローブラシ（25.8cm×7.5cm）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：25.8cm×7.5cm

販売ショップ：ダイソー

ドライヤー時間が短縮！他所で買うよりも断然お安いダイソーのブローブラシ

ダイソーをパトロールしていると、ヘアケア売り場で話題の便利グッズを発見！その名も『乾きやすいブローブラシ（25.8cm×7.5cm）』。お値段はなんと￥220（税込）です。

こういったヘアブロー用の商品って、ロフトなどの生活雑貨店で見かけることがありますが、1,000円以上はする印象…ダイソー商品はお買い得すぎるので、迷うことなく即カゴINしました。

ポイントはこの後ろのデザイン。隙間ができている形状なので、ドライヤーの風がよく通るんです。

ヘアブローの際、長時間風を当てなくて済むので髪の毛が乾燥しすぎないのがGOOD。乾かした髪が、いつもよりもぷるんとキレイに仕上がる気がします。手で触っても髪の毛のぱさつきを感じにくいので、「ブラシでこんなにも仕上がりが変わるのか〜！」と感動を覚えました。

ブラシの先端は丸みがあるので、地肌が痛くなりにくい点も高評価。程よいコシもお気に入りです。

このブラシ部分も間隔があいているので、さらにドライヤーの風が届く仕組み。乾かす時間が短縮されるので、髪を伸ばしている筆者も大助かりです。

ヘアブラシのサイズは約25.8cm×7.5cm。乾いた髪にも濡れた髪にも使える代物です。

持ち手の先にフックが付いているので、洗面所やバスルームに掛けられるのが魅力。収納にも困らないので、持っていて損はないアイテムです♪

今回はダイソーの『乾きやすいブローブラシ（25.8cm×7.5cm）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。