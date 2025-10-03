『ホテルに迎えられた元野良猫』が環境に慣れていった結果…『可愛すぎる眠り方』に笑みがこぼれると18万再生「居心地よさそうｗ」「癒しｗ」
保護した子猫をホテルに迎え入れたところ、元野良猫とは思えないくつろぎ方が Instagramで話題に！この投稿は記事執筆時点で16万9000回以上再生されており、「居心地よさそう」「めっちゃ癒やし！」「座り方がw」と話題になっています。
【動画：『ホテルに迎えられた元野良猫』が環境に慣れていった結果…】
ホテルの近くで保護された子猫を迎えたら…
Instagramアカウント「ホテル猫達の日常(@avaneko2025)」では、ホテルで暮らす猫さんたちの日常が不定期で投稿され、注目を集めています。
最近、こちらのホテルでは「ナラ」ちゃんという子猫が保護され、仲間入りを果たしたのだそう。
そんなナラちゃん、元は野良猫と思われますが、なんと保護されてからたった3週間で、ホテルの環境に慣れてしまったのだとか！
そして今ではスタッフさんの膝の上が大のお気に入りだそう！警戒心なんて微塵も見せず、膝の上で抱っこされたまま、だら～んと足を下ろして爆睡することも。
少しずつ図太いおっさん化が進んでいく子猫
さらにナラちゃんは、スタッフさんが居なくても椅子の上を陣取って眠っているのだとか。
そして極め付けは、ナラちゃんの眠り方だそう。スタッフさんの膝の間に入り込み、まるで足を組みながら居眠りしているような様子も見られるといいます！
日に日にクセの強さを見せ始める子猫・ナラちゃんに、従業員の皆さんもメロメロになっているそうです。
安心しきった姿が「可愛すぎる」と話題に！
保護されたホテルで安心しきった様子をみせるナラちゃんの様子は、Instagramに投稿されると「なんて愛らしいの！」「居心地よさそう」「めっちゃ癒やし！」「座り方がw」といった声が寄せられました。
また、投稿は記事執筆時点で16万9000回以上再生されており、多くの人の注目を集め続けています。
現在もナラちゃんはホテルでのびのびと暮らしており、よりリラックスした様子を見せているのだそうです。
Instagramアカウント「ホテル猫達の日常」では、ナラちゃんやその他の猫さんたちの様子が投稿されていて、ホテルの裏側で賑やかに過ごす姿を楽しむことができますよ！
ナラちゃん、ホテルスタッフの皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Instagramアカウント「ホテル猫達の日常(@avaneko2025)」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。