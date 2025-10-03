全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を10月3日から9日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は11月1日から2026年6月30日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他に国内線でも、10月3日から9日までタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

北京（35,200円）、香港（39,400円）、上海（30,200円／-／100,200円）、大連（43,200円）、ホーチミン（44,600円／-／234,600円）、マニラ（47,600円）、ハノイ（49,600円／-／187,600円）、広州（51,200円）、シンガポール（64,400円）、デリー・ムンバイ（83,200円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、パース（105,000円／-／395,000円）、シドニー（105,000円）、イスタンブール・ストックホルム・ミラノ・ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン（115,000円）、シアトル（130,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・バンクーバー（150,000円）、クアラルンプール（-／-／247,400円）、ジャカルタ（-／-／285,200円）