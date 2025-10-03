飼い主さんに気づいて欲しかった猫ちゃん。そんな猫ちゃんが考えた『話しかけ方』が可愛すぎると話題に。猫ちゃんが飼い主さんを呼びかける光景には、「行きます！付いて行きます！」「なんでもしてあげたくなりますね」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は14万再生を突破し、癒しを届けています。

【動画：飼い主さんに気づいてほしくて……猫が見せた『コミュニケーションの取り方』が可愛すぎる】

飼い主さんに気が付いてほしいはまぐりちゃん

可愛すぎる話しかけ方が絶賛されているのは、Instagramアカウント『シャムミックスのGuri』に投稿された、ある日の光景。この日、シャム猫ミックスのはまぐりちゃんは飼い主さんに用事があったようで、鈴のような可愛らしい声で飼い主さんを呼んでみたそう。

しかし、飼い主さんからの反応が薄かったため、はまぐりちゃんはもう一度飼い主さんを呼んでみることに。そこで、はまぐりちゃんは今度は別の方法で飼い主さんに話しかけてみることにしたのでした。

飼い主さんの肩を『トントン』

飼い主さんにもっと見てほしいはまぐりちゃんがとった行動…それは、『肩をトントンする』こと！前足を上げたはまぐりちゃんは、優しく飼い主さんの腕にポンっと乗せ、飼い主さんを見つめていたといいます。まるで様子をうかがうようなその視線に思わずキュンとしてしまいます。

はまぐりちゃんは、よくこの方法で飼い主さんを呼ぶのだそうで、その時の用事は大体「一緒に外を見よう」「ご飯を手で食べさせて」「ボールを投げて」のどれかなのだとか。呼びかける方法も可愛らしいですが、用事の内容にも思わずほっこりしてしまいます。

ごはんを食べたい時も『トントン』で合図

そんな風に器用に前足を使って飼い主さんに話しかけるはまぐりちゃん。この特技は、ごはんを食べたい時にもよく使うのだそう。飼い主さんの手からごはんを食べたいはまぐりちゃんは、ごはんが入ったお皿の前まで来ると、飼い主さんの手をトントンと優しく叩くのだとか。

それが「ごはんを手で食べさせて」の合図だと知っている飼い主さんは、手のひらにはまぐりちゃんのごはんを乗せてあげるのだそう。そんなはまぐりちゃんと飼い主さんの愛らしいやりとりに、思わず笑顔になってしまいます。

はまぐりちゃんの可愛すぎる話しかけ方には、絶賛の声が寄せられることに。「何回もされたくて『なになに～？』って分からないフリしちゃいそう」「呼び声とトントンが可愛すぎる♡」「ジッと見て誘導してくるのホントかわいい♡」と、癒される人が続出しています。

Instagramアカウント『シャムミックスのGuri』では、そんなはまぐりちゃんと飼い主さんの穏やかで仲良しな日々を覗くことができますよ。

はまぐりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「シャムミックスのGuri」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。