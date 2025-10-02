石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」
俳優の石原良純（63）が1日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。宝くじの当選方法を“指南”した。
この日の番組テーマにちなみ、大逆転したエピソードについて聞かれた石原は「宝くじ」とニヤリ。「ロトって自分で数字を選べる、あれ結構俺得意なの」と打ち明け、「2回当たった」「600万と400万」と明かすと、共演者からは「えっ！」と驚きの声が上がった。
これを受けて、先日財布を紛失したばかりの「メッセンジャー」黒田有は「教えてください、俺40万取り返したいんですよ」と懇願。石原は「でもこれはずーっと研究しないと」といい、「データを取って、毎週やって。数字の川があるんですよ、ザーッと」と独特の表現で説明した。
すると「（前に）聞きましたわ、その話聞いて悪酔いしたんですよ僕」と黒田。石原は「数字の川があってね、時々ね、（数字が）ぴょんっと跳ねる。跳ねるところをサッと取るだけ」と解説したが、黒田は再び「これ聞いて悪酔いした」ともん絶。「見取り図」盛山晋太郎も「あまりにもスピリチュアルすぎて」とあきれたが、石原は「見えてくるんだって」と力説していた。