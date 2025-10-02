この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

偏食家YouTuberが「大阪王将vs餃子の王将」を忖度なし評価！餃子と炒飯で“味がしない”と酷評されたのは…

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した最新動画で、人気中華チェーン「大阪王将」と「餃子の王将」の食べ比べレビューが実施された。“芸能界屈指の偏食家”を自認するブチギレ氏原が、どちらの味が自身の口に合うかを忖度なしでジャッジしている。



動画の冒頭、氏原は「店によってそんな大きく差があるのかとは思ってる」と懐疑的な姿勢を見せるが、食べ比べが進むにつれてその表情は一変。両チェーンの関係性について、元々は「餃子の王将」からのれん分けで「大阪王将」が誕生し、後に名称を巡って「ちょっと揉めて」別の道を歩むことになったという豆知識も披露された。



今回の比較では、餃子、炒飯、唐揚げといった定番メニューで審査。餃子の食べ比べでは、ひと口食べた氏原が「餃子の王将」に対して「こっちなんか味しないあんまり」と衝撃の一言。対照的に「大阪王将」の餃子を「美味い」と評価し、早くも勝敗が決したかのような展開に。



その後も、炒飯や唐揚げの比較が続くが、氏原の評価は一貫して「大阪王将」に軍配が上がる。「（餃子の王将は）肉がなんか硬い…ささみよりだよね」といった独自の偏食家目線でのストレートな物言いが連発され、最終的には「（王将に行くなら）いや、大阪王将でお願いしていいですか？」と結論づけた。



「餃子食いたいってなったら大阪王将に行くってことね」とサカモトがまとめるなど、偏食家にとっては意外にも明確な差があったようだ。普段何気なく利用している両チェーンだが、改めて自分の好みと向き合いたくなるレビューとなっている。

