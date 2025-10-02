¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¡ÈGR¡É¥»¥ê¥«¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? 500ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Öµæ¶Ë¡×Ì¾¾è¤ë¡È²«¿§¤¤¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¢¤ê¡© Âç¿Íµ¤¡Ö¥¹¥¡¼±Ç²è¡×¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¹âÀÇ½¥¯¡¼¥Ú¡ÖGT-FOUR¡×Éü³è¤Ë¤â´üÂÔÂç¡ª
¥È¥è¥¿¤¬À¸¤ó¤À¡Èµæ¶Ë¤Î¥»¥ê¥«¡É¤È¤Ï
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ú¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥ê¥«¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÀÇ½¤Ê¡ÈGR¡É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖÀ¨¤¤¥»¥ê¥«¡×¤ò¤Ä¤¯¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬500ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Öµæ¶Ë¤Î¥»¥ê¥«¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤¬2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖUltimate Celica¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»¥ê¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢Åö»þÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿7ÂåÌÜ¥»¥ê¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖUltimate¡Êµæ¶Ë¡Ë¡×¤È´§¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»¥ê¥«¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î7ÂåÌÜ¥»¥ê¥«¡ÊT230·¿¡Ë¤Ï1999Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖST165¡×¡Ê4ÂåÌÜ¡Ë¡¢¡ÖST185¡×¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¡¢¡ÖST205¡×¡Ê6ÂåÌÜ¡Ë¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä4WD¥â¥Ç¥ë¡ÖGT-FOUR¡×¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥é¥ê¡¼¶¥µ»¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¿Íµ¤¤ÎÄãÌÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢T230·¿¤Ç¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤·¡¢FFÀìÍÑ¼Ö¤Ø¤ÈÅ¾´¹¡£¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤â½Ì¾®¤·¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤È¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥ê¥Õ¥Èµ¡¹½(VVTL-i)¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï190PS¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ220PS°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö3S-GTE¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢7ÂåÌÜ¥»¥ê¥«¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Î2000Ç¯¤Ë¡¢¥È¥è¥¿USA¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»¥ê¥«¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀß·×¤È³«È¯¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¸µ¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¥í¥Ã¥É¡¦¥ß¥ì¥ó»áÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ã¥É¡¦¥ß¥ì¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¥È¥è¥¿¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È (TRD)¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³«È¯ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö500PSÄ¶¤ò¸Ø¤ëÁ´ÎØ¶îÆ°¥»¥ê¥«¡×¡£
¡¡ÎÌ»º·¿¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÅ°ÄìÅª¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ü¥¢¤È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÃí¤Î¥¤¥ó¥³¥Í¥ëÀ½¥Ø¥Ã¥À¡¼¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï500PS¡¿8000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï340¥Ý¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê460Nm¡Ë¡¿5500rpm¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò³Î¼Â¤ËÏ©ÌÌ¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÊÑ¹¹¡¢5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï249km¡¿h¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾·Ï¤Î¥Ó¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥óÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ìÂÎ·¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤ä4ÅÀ¼°¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ï¡¼¥Í¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥«¥íÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡¢245¡¿35R19¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¥¿¥¤¥ä¡¢BBSÀ½19¥¤¥ó¥Á¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆÃÃí¤Î¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Þ¤µ¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿ÊÆ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿Âç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿2ËÜ½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¨¥ó¥É¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯³ÈÉý¤µ¤ì¤¿Á°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÉý¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ÇÌó97mm¡¢¥ê¥¢¤ÇÌó81mm³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Á³¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥»¥ê¥«¤¬»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥ê¥«¥Õ¥¡¥ó¤¬È¯¤·¤¿Ç®¤¤À¼¤ò¥È¥è¥¿¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òºÆ¤Ó¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Â¸½¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥»¥ê¥«¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£½©¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¥»¥ê¥«¤Î¸å·Ñ¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£