27年所属の芸能事務所を退所の佐藤めぐみ、ファンへの感謝を表明「新しい道を歩む私を応援してください」
俳優の佐藤めぐみが自身のInstagramを更新。佐藤は、契約満了に伴い27年所属した芸能事務所、スターダストプロモーションを退所することを発表した。佐藤は「契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本当にありがとうございました。」と思いを綴った。佐藤は多くのファンや関係者への感謝の意を表し、今後は自分のペースで活動を続けていく意向を示している。
この投稿にファンからは「これまでの活動お疲れ様でした。新しい道を歩む佐藤さんを応援します！」「13歳からの活動、本当に素晴らしいです。これからも頑張ってください！」「感謝の気持ちが伝わってきて、涙が出ました。」といった温かいコメントが寄せられている。
佐藤めぐみは東京都出身の俳優で、スターダストプロモーションに長年所属、ドラマ「花より男子」をはじめ数々のドラマに出演した。趣味はダンスで、ピラティスのインスタラクターの資格を保持している。
