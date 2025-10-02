バルセロナvsパリSG スタメン発表
[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[パリSG]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 24 セニー・マユル
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 41 M. Jangeal
FW 47 Q. Ndjantou
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[パリSG]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 24 セニー・マユル
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 41 M. Jangeal
FW 47 Q. Ndjantou
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります