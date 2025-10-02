[10.1 欧州CLリーグフェーズ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 31 ディエゴ・コッヘン

GK 33 Eder Aller

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 R. Bardghji

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

[パリSG]

先発

GK 30 リュカ・シバリエ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 6 イリア・ザバルニー

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 24 セニー・マユル

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・ムバイエ

控え

GK 39 マトベー・サフォノフ

GK 89 レナート・マリン

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 41 M. Jangeal

FW 47 Q. Ndjantou

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります