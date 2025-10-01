この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月に突入し、お得なキャンペーン情報が続々発表されている。ポイ活YouTuber・鬼丸征也氏は自身のYouTubeチャンネルで「10月『三井住友カード・Vポイント』お得キャンペーン９選」と題した動画を公開。三井住友カードやVポイント、Vポイントペイの新着情報をわかりやすくまとめて解説した。



冒頭では「過去の特典をもらっていても、今回の『PayPayポイント期間限定5000円分』特典は新たな対象になる可能性が高い」と改めて注目ポイントを強調。加えて、Yahoo!ショッピングやLINE関連のサブスク『LIPプレミアム』の期間限定無料キャンペーンや、TikTok Liteのダウンロード特典についても言及し、「激アマ案件なので画面を止めてしっかり確認して欲しい」と視聴者に呼びかけた。



本題となる三井住友カード・Vポイント関連のキャンペーンでは、10月からのセブン-イレブン限定「Vポイント1000％還元」や11月以降にも登場予定の「Vポイントペイスマホタッチ決済1000％還元」など、最大10万円分のポイントが当たる抽選企画を詳しく紹介。「10月は三井住友カードのタッチ決済で1000％が当たる激熱な月。ID決済はNGです！」と注意点もはっきり伝えた。



加えて、青と黄色のVポイント祭や、Visaカード限定の「総額1億円還元」キャンペーンなども網羅し、「全カードでフル参加すれば、1万円当選も夢じゃない。エントリー漏れに要注意」と具体的な攻略法を語る。さらにモバイルオーダー決済（マクドナルド・モスバーガー等）での7～20％還元や、対象期間・対象条件などの細かいアップデート内容についても「Androidユーザーにはとくに朗報」と公式見解を交えつつ詳しく触れた。



また、Vポイント運用キャンペーンやキャッシング利用者向け特典、注意するべき点や“必ずエントリーが必要なケースが多い”ことなど、ポイ活初心者にもわかりやすく手順を示し、「スポット追加は手数料1％かかるので自動追加がおすすめ」と自身のポイ活ノウハウを披露。



最後に鬼丸氏は「明日は10月発表のその他キャンペーンも紹介していきます！」と次回予告で締め、「今回紹介した情報はすぐ行動すれば今からでも十分間に合う」と呼びかけ、番組を結んだ。