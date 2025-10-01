キレイな人ほど「夜が8割」続けて差がつく美容通たちの習慣





キレイな人ほど続けている「夜が8割」の習慣

夜は成長ホルモンが分泌され、肌を生まれ変わらせる大切な時間。ファッション・美容業界で忙しく働くデザイナーやPR、美容師など、彼女たちが選りすぐったものは、その効果も証明された美容成分が含まれているものばかり。美肌のみならず筋肉や免疫細胞の再生も支え、健康的な体を維持するために。美は夜に作られ昼はそれを守る。その「作られる」習慣にフォーカス。







肌の基礎になるもの

「アーユルヴェーダで若返りのハーブといわれるゴツコーラは抗酸化作用、血行改善、利尿作用などに優れたセリ科の植物。飲むと肌ツヤがよくなるので肌づくりの基礎に添えています。むくみやだるさ軽減にも効果的」（千國めぐみさん）



古くから用いられている「ゴツコーラ」は多くの抗酸化作用やコラーゲン生成を促進する効果が期待されているもの。これにより、肌の弾力アップやシワの改善、疲労回復などの美容効果があるとされ、インドをはじめとした伝統的医療では美肌やアンチエイジングのために利用されています。







朝起きたときの元気な肌に感動

do organic クリームマスク 6,600円 「お気に入りは夜のスキンケアの最後にたっぷり塗り、起床後にホットタオルでふきとる使い方。ほうれい線やシワが確実に薄く。肌にやさしいぶん、効果もゆるやかだろうと思っていたオーガニックコスメの底力を見せつけられました。何度リピートしたかわからないほど溺愛中」（宗万さん）



肌にたっぷりと栄養を送り込み、ほうれい線やシワを目立たなくする効果が期待される、睡眠中の肌の再生力を最大限に引き出す集中ケアアイテム。定期的に行うことで、肌のハリや弾力のキープを。







ぐっすり眠りたくて

hemptouch CBDオイル ゴールド3％ 5,184円「夜中に何度も目が覚めるので、CBDを試すことに。吸収率が高く高濃度なオイルを摂取するようになってから、睡眠の質が上がった実感あり。サウナ後にこれを飲んで眠ると、翌日疲れしらず！」（金本奈巳さん）



夜中に何度も目が覚めたり、朝起きてもスッキリしなかったりするのは、睡眠の質が低下している証拠。これは、美容と健康にとって「負の連鎖」。CBDは、心身をリラックスさせ、深い眠りへと誘う効果が期待され、疲れを翌日に持ち越さないことで、肌の再生もスムーズに。CBDには濃度や種類が様々あり、効果には個人差があり。初めて試す際は、低濃度から始めてみて。







（美容通16に取材・商品のプライスなど詳細へ）

≫【全24アイテム】 キレイな人たちが続けている 「翌朝ベスト・毎日ベスト」の習慣