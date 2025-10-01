亀梨和也、MLBポストシーズン特別企画『My Game, My MLB』でメジャーリーグベースボールの魅力を熱弁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

亀梨和也が、メジャーリーグベースボール（以下MLB）ポストシーズン特別企画『My Game, My MLB』に登場。特設サイトにて、メジャーリーグを見始めたきっかけやその魅力について語るインタビューが公開されている。

■『My Game, My MLB』には亀梨和也の他、モーニング娘。’25の牧野真莉愛らMLB好きタレントが続々登場

日本でのメジャーリーグ人気上昇を受け、MLBは、公式サイト「MLB.com」と「MLB アプリ」において、英語版、スペイン語版に続く、公式な第3言語として、日本語版を拡充。

あらたな日本語オリジナルコンテンツの公開や、アメリカで展開されている企画のローカライズをはじめとする、各種機能を監修する日本語版の編集チームも設立され、これにより、これまで以上に多くのファンが日本語でコンテンツを快適に楽しむことが可能となる。

そして、今回の新機能拡充の一環として、MLB好きのタレントとコラボし『My Game, My MLB』と題して、2025年のポストシーズン盛り上げ企画を展開。その第1弾として、俳優やキャスター、アーティストとして多彩な活躍を見せ、大の野球ファンとしても知られる亀梨和也が登場する。

今後は、モーニング娘。’25の牧野真莉愛、MLBレジェンドの五十嵐亮太、フリーアナウンサーの山本萩子など、MLB好きタレントたちが登場する予定だ。

また、今回の特別企画を盛り上げるため、ポストシーズン中には様々なキャンペーンを実施予定。この機会に「MLB.com/ja」に登録し、MLBの最新情報をゲットしよう。

■『My Game, My MLB』配信予定

10/03（金）亀梨和也-後編-

10/08（水）牧野真莉愛（モーニング娘。’25）-前編-

10/10（金）牧野真莉愛（モーニング娘。’25）-後編-

10/14（火）五十嵐亮太 × 山本萩子-前編-

10/15（水）五十嵐亮太 × 山本萩子-後編-

※予告なく変更となる場合あり。

■関連リンク

『My Game, My MLB』亀梨和也 -前編- ※10/01（水）公開

https://mlb.com/ja/news/kazuya-kamenashi-on-baseball-fandom

特設サイト

https://www.mlb.com/ja/postseason

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/