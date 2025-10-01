◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。ポストシーズンでの一発、先頭打者弾はいずれも24年10月17日のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来2度目となった。

大谷はレッズの今季対戦打率は.120と同一リーグの球団の中で最も低い数字で、加えて唯一のノーアーチ。相手の初戦先発は100マイル（約160.9キロ）超の速球を連発する26歳の剛腕グリーンで、通算7打数1安打と得意とはしていない。

そんな苦手のレッズに対し、初回に大谷が存在感を見せつけた。カウント2―1からグリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を完璧に捉えると、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の痛烈なライナーが一気に右翼席に突き刺さった。飛距離は375フィート（約114.3メートル）。大熱狂の中、ダイヤモンドを一蹴した大谷はベンチに戻ると笑顔がはじけた。

大谷が過去に本塁打を打った球で最速だったのが、スキーンズ（パイレーツ）、デュラン（当時ツインズ）の100.1マイル（約161.1キロ）。大谷が本塁打した球でレギュラーシーズン、PS、オールスター、オープン戦含めて過去最速となった。

3回には1死二、三塁からT・ヘルナンデスが3ラン。さらに続くエドマンにも2者連続となる一発が飛び出し、この試合3本目の一発に場内は大盛り上がりとなった。