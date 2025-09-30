三浦大輔監督（51）が今季限りで退任するDeNAは後任人事に着手する。

中でも最有力候補とみられているのが、1998年の優勝＆日本一捕手で元中日監督の谷繁元信氏（54）だ。

「南場智子オーナーの評判がすこぶる良いのです」

と言うのは、ベイスターズOBのひとり。

「1988年ドラフト1位で大洋（当時）に入団した谷繁さんは2001年オフに中日にFA移籍し、通算2108安打。14年からは中日監督（15年まで選手兼任）を務めた。16年限りで退任した後は解説者として活躍し、昨年1月には野球殿堂入りを果たした。現役通算27年間でリーグ優勝5度。卓越した技術、洞察力はもちろん、捕手という激務をこなしながら、プロ野球史上最多の3021試合に出場した体力、精神力も抜きんでている。南場オーナーはそんなレジェンドを高く評価、いずれは指導者として迎え入れたい意向があると聞きました。昨年12月に横浜市内で行われた殿堂入りパーティーでは、代表発起人を務めています」

不完全燃焼に終わった中日監督時代

谷繁氏にとっても、古巣での監督就任は願ったりかなったりだろう。

「横浜から中日へ移籍してからも、ベイスターズ愛が消えることはなかった。敵ながら横浜のことを常に気にかけ、横浜の選手に助言を送ることもあった。そもそも谷繁さんが中日へ移籍したのは、当時の森祇晶監督やフロントとのスレ違いが大きな要因。それがなければ横浜で現役を終えていたでしょう。中日退団後はかねて、指導者としてベイスターズに恩返ししたいと考えているようです」（同）

中日監督時代は選手兼任を2年務め、監督業に専念した直後に途中休養するなど、不完全燃焼に終わった。

解説者を経ての古巣復帰で、一味違った「監督・谷繁」が見られるかもしれない。