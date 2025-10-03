「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢

街のお店に広がる「ちょうどいい副業」

※配達手段の登録が必要です。

副収入で本業に安心感をプラス

千葉県千葉市 移動式喫茶 COCO＊Bread 千葉県千葉市 移動式喫茶 COCO＊Bread

無理なく家族で分担できる配達スタイル

千葉県市川市 大坂屋洋品店 千葉県市川市 大坂屋洋品店

地域に根ざす、新しい副業のスタンダード

ネット通販の利用が当たり前になったいま、私たちの生活に欠かせない存在となったAmazonの配達。最近、その担い手にちょっとした変化が起きています。実は商品を届けているのは、専業の配達員だけではありません。地元の生花店や美容室、雑貨店、居酒屋、カフェといった、街でおなじみのお店が配達を担うケースが広がっているのです。副業需要の高まりを背景に、こうした地域密着型の配送を可能にしているのが「Amazon Hubデリバリー」という配達副業プログラムです。街のビジネスオーナーにとって、季節や天候に左右される売上や、本業の合間にどうしても生まれてしまうスキマ時間は悩みのタネ。そんななか、自分のペースで取り組める副業としてAmazon Hubデリバリーを始めるお店が広がりつつあります。Amazon Hubデリバリーは、本業を持ちながらスキマ時間を活用してAmazonの商品を配達できるプログラムです。仕組みはとてもシンプル。まず、配達する商品がパートナーとなるお店や事業所に届けられます。その後、スキマ時間を使って近距離の範囲で商品を届けるだけ。配達が完了した分に応じて報酬が支払われ、週払いで受け取れるので、日々の生活費やお店の運転資金に充てやすいのも安心です。配達の方法は徒歩や自転車、バイク、軽バンなど、普段の仕事で使っている移動手段をそのまま活かせます※。特別な車を新たに用意する必要はなく、初期費用がかからないのも大きな特徴です。また、最初は稼働曜日を調整・相談した上でスタートでき、その後もAmazonと相談の上で自分のペースや希望に合わせた稼働量に調整できます。参加にあたっては、事業を営んでいることを証明する書類（登記情報、開業届、納税証明書）が必要です。難しい手続きや特別な資格は不要で、すでにお店や事業を営んでいる方ならスムーズに始められる仕組みになっています。とはいえ、「実際に始めてみるとどうなの？」と気になる方も多いはず。ここからは、Amazon Hubデリバリーを取り入れて、そのメリットを実感している街のお店の声をご紹介します。移動式のコーヒーとパンの店「COCO＊Bread」では、街のパン屋さんのパンを使ったサンドや、旬の果物を合わせたドリンクなどを販売しています。ただ、パンは夏場に売上が落ちやすく、天候によっても客足が大きく左右されてしまうのが悩みでした。経営者としては「今日は売れるだろうか」と精神的に波があり、将来の見通しを立てにくい時期もあったといいます。そんなときに出会ったのがAmazon Hubデリバリー。本業の合間に配達を行うことで安定した副収入が得られるようになり、精神的にも余裕が生まれたそうです。さらに、配達を始めてから街の人から「この間見たよ」と声をかけられることも。自分たちの活動を覚えてもらえることが宣伝効果につながり、嬉しさと励みを感じるといいます。収入面だけでなく、地域とのつながりを実感できるのも、大きなメリットとなっているようです。洋品店とクリーニング取次を営む「大坂屋洋品店」のオーナー夫婦は、Amazon Hubデリバリーを始めて3年。「自営や自由業は忙しいときもあれば暇なときもある。そういうときに空いている時間で配達できるのがいい」と語るように、配達は本業に合わせながら自分たちのペースで行っています。特徴的なのは、夫婦で協力しながら配達を行っている点。「家内は近場、私は少し遠くへ」と役割を分けて取り組むことで、無理なく長く続けられているといいます。配達そのものも「負荷がかからない運動」になっており、「歳をとってもできる仕事」と評価しています。夫婦で支え合いながら取り組める安心感と、自分たちのペースで続けられる柔軟さは、これからも大坂屋洋品店を支える力になりそうです。副業というと「本業に加えてさらに頑張らなければならないもの」というイメージを持つ人も少なくありません。ですがAmazon Hubデリバリーは、そうした固定観念をやわらげる新しい選択肢になりつつあります。本業を続けながら得られる副収入は、経営の安心感につながるだけではありません。配達を通じて顔なじみが増えるなど、ご近所とのつながりが自然に広がっていくのも大きな魅力です。日常の中で見慣れたお店が配達をしている――そんな風景が、これからますます身近になっていくかもしれません。興味を持った方は、まずはオンライン説明会から気軽に参加してみてはいかがでしょうか。