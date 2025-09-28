ラオス・バンビエンの上空に浮かぶ熱気球＝2025年7月（共同）

安宿が集まるバックパッカーの街として知られたラオス中部バンビエンのリゾート化が進んでいる。石灰岩の山々に雲がかかる絶景に注目が集まり、高級ホテルも進出。熱気球での眺望観賞やカヤックをこぐ川下り、バギーに乗る悪路走行体験などアクティビティーを提供する店が多数出店する。（共同通信＝伊藤元輝）

バンビエンは2020年末の高速道路開通により首都ビエンチャンから車で約2時間とアクセスが劇的に向上。ラオス中国鉄道の駅もあり「知る人ぞ知る街からラオスの重要な観光地になった」（ホテル従業員）。地元観光業者によると、人気が高まり、特に韓国人は観光客の約5割を占めるようになった。

訪れた2025年7月は雨期のローシーズンだったが、2018年に開業した高級ホテルには韓国からの団体旅行客が次々と到着した。「低価格で大自然を満喫できるのが人気の理由だ」と男性添乗員。韓国からラオスには格安航空会社（LCC）などの直行便がある。約10年前に韓国のアイドルが旅行番組でラオスを訪れた影響も大きいという。

街は飲食店やホテルがまとまって立地しており、音楽を流して深夜営業する店もある。マッサージ店やカラオケ店も軒を連ね、長期滞在に向いている。ただ2024年、メタノールが混入したとみられる酒を宿泊先で提供された米国人らが中毒死するなど事件が相次ぎ、安全面の課題も指摘されている。

韓国とラオスは貿易や企業進出で経済的な結び付きを強めている。格安のゴルフも人気だ。韓国の存在感が高まった影響で、ドラマや音楽など韓国の「ソフトパワー」がラオスの若者の間に浸透しつつあるという。

ラオスは社会主義一党独裁体制で北朝鮮とも国交がある。ビエンチャンには北朝鮮レストランがあり、ひそかに訪れて「南北交流」を体験する韓国人もいる。

ラオス・バンビエンを走行するバギー＝2025年7月（共同）

ラオス・バンビエンでアクティビティーを提供する店＝2025年7月（共同）

ラオス・バンビエンで景色を眺める人＝2025年7月（共同）

ラオス・バンビエンのレンタルバイク店＝2025年6月（共同）

ラオス・バンビエンのホテル（奥）と街並み＝2025年6月（共同）