ラグビー日本代表の宮崎合宿に参加中のSO伊藤龍之介（21＝明大）が22日、合宿地で取材に応じ「アタックのリーダーとしてジャパンの超速ラグビーを引っ張りたい」と抱負を語った。伊藤はU23代表での活躍が認められ、今回フル代表に初招集された。現在SOは23年W杯代表の李承信（神戸）が手術のため召集されず、小村真也（トヨタ）もケガで離脱。身長1メートル72と小柄ながら、視野が広く創造性あふれる攻撃センスはエディー・ジ