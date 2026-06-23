◇パ・リーグ楽天8―7西武（2026年6月22日東京Ｄ）楽天は22日、吉井理人新監督（61）が就任3試合目の西武戦で初白星を飾った。3度リードされながらも追いつき、延長12回の2死無走者から今季2度目のサヨナラ勝利。年に1度東京ドームで主催する「楽天スーパーナイター」で三木谷浩史オーナー（61）も観戦する中、連敗を5で止めた。4時間38分のチーム今季最長試合を制し、新指揮官にとって忘れられない一戦になった。初白星