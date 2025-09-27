¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ê¤¼¡È»à¡É¤òÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¡Ö»òÊª¡×¤È¤â¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Ì¿¤Ø¤Î³Ð¸ç
¡¡¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÀÖÌÚÌî¡¹²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÄ«¥É¥éÁ÷¤ê¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´Ê·é¤µ¤ÇÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¡Ê±é½Ð¡§ÌøÀî¶¯¡Ë¤Ï1988Ç¯¡¢¾¼ÏÂ¤¬½ª¤ï¤ëÁ°Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò´¶³´¿¼¤¯´Ñ¤ë¡£¤¿¤À¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡¢ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ÅÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Ï´û¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢À²¤ìÉñÂæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¡×¤òÆÏ¤±¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÍýÇ°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Î¤Ö¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Î¤Ö¤Ï°ìÂÎ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤Î¤Ö¤ÏÉÂµ¤¤ËØí¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5Ç¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌø°æ¿ó¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÃ¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¤³¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¿ó¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¡¢Æó¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÇ¸å¤Î¥·ー¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÏºÊ¤ÎÄª¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¡¢À¸¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¤³¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¡¢¿ó¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄª¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤ÎÈÕÇ¯¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌ¿¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë½É¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Î¤Ö¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬ÎÐÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤ÎË¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê±À¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Î¡Ò¤Ü¤¯¤é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤Î²Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
RADWIMPS - »òÊª [Official Lyric Video]¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö»òÊª¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡£¡Ò¤¤¤Ä¤«Íè¤¿¤ëÌ¿¤Î½ª¤ï¤ê¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤Ï¤º¤ÎÌÀÆü¤¬ µ±¤¤¤Æ¤µ¤¨¸«¤¨¤ë¡Ó¤È»à¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¢¤È¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ò»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¤ªÊÖ¤·¤¹¤ëÌ¿ ¤³¤Î¼Ú¤êÊª¤ò²æ¤¬Êª´é¤Ç¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤½¤¦¤À¡¢Ì¿¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¼Â¤Ë¸¬µõ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤Ð¡¢Â¾¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ´¶¤äÍßË¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÇíÃ¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃúÇ«¤Ë»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦²Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Î¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤Þ¤µ¤ËÀÚ¼Â¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¯¤ë¡£¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÁñ¸·¤Ê´¶¤¸¤¹¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¤³¤ó¤ÊÄ«¤ÎºÂÁµ¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»à¤òÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½ªÈ×¡¢¼ç¿Í¸ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¶á¤·¤¤¿ÍÊª¤Î»à¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¸Â¤é¤º¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ø¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2011Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Æ®ÉÂ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡×¤ÏÌ¾¸À¡£¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡Ê2020Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ìー¤È¤¤¤¦°Û¿§´ë²è¤Ç¡¢ºÇ½ª²óÁ°¤¬¼Â¼ÁºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤¬Æ®ÉÂÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤¬¤¤¤ÄË´¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ¶à¿µ¤Ê¤¬¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ê2014Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Î¼ê»æ¤¬ÎÞ¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡Ê2015Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¸¸¤¬ºÊ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡Ê2018Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¤¬¿ÌºÒ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»à¤ò¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸³«¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ»Ë¡£¤³¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÏËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó»à¤ò¿¿·õ¤ËÃµµá¤·¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë»à¤Î¾ìÌÌ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·Ëãáã¤·¤¿´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¼Â¤ÎÄª¤Î»à¤ò¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè½Ò¤·¤¿3¿Í¤ÎÊì¤Î»à¤âÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±©Â¿»Ò¤ÈÅÐÈþ»Ò¤¬¤Î¤Ö¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÈÕÇ¯¹âÃÎ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤Î¤Ö¤¬ÀéÂå»Ò¤â¸ò¤¨¤¿3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼Ì¿¿»à¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎºÇ´ü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»à¤¬¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»à¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÅÙ½Å¤Ê¤ëºÒ³²¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÊªÍýÅª¤Ê»à°Ê³°¤Ç¤â·ÐºÑÅª¤Ê»à¤Î¶²ÉÝ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÁè¤ÎÉÔ°Â¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£Âè129ÏÃ¤ÇÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¯Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤¤¤Þ¤âÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤´¤È¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤´¤È¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¾¼Ô¤Î»à¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ì¿¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÀäË¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤Â®¤µ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¥¸ÍºÝ¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¯Íö»Ò¤Ï¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Ë»ØÎØ¤ò¤â¤é¤¦¡£¤³¤ÎÊÖ»ö¤Ï¼èºà¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ê¤Û¤ÜOK¤È¤¤¤¦´é¤Ç¡ËÍö»Ò¤Ï¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Íö»Ò¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¸þÅÄË®»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Îºî²È¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤Ê¬¡¢±Ç²è¥é¥¤¥¿ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢Íö»Ò¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸þÅÄË®»Ò¤â¤Þ¤¿ÉÔ°Õ¤Ë½ª¤ê¤ò·Þ¤¨¤ÆÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤È¤³¤È¤óÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤·¤ÆÀ¸¤¤¿ºî²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ï»þ¡¹¡¢¤Õ¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦´¥¤¤¤¿¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÅÐÈþ»Ò¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ì¾¡¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û¤¬°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¸þÅÄË®»Ò¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¼êÂÞ¤ò¤µ¤¬¤¹¡Ù¤Ç¸þÅÄ¤Ï¡Ö¸½Âå¤Ç¤Ï±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤¤½÷¤ò°½÷¤È¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÀîÃ£»°¤Î°ìÀá¤ÎÂç°Õ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÃæ±à¥ß¥Û¤ÎµÓËÜ¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Î¤Ö¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
