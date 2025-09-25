「素敵です」「アイドルはあゆさん」仲田歩夢がTWICE“推し活”報告で美ウエスト披露、私服ショットに反響！「カワイイ笑顔」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENでプレーするMF仲田歩夢が、プライベートでの一コマを公開し、話題を呼んでいる。
仲田は９月24日、自身のインスタグラムを更新。韓国の人気ガールズグループ『TWICE』のコンサートを観覧したと報告し、「先日の推し活！かわいくて、かっこいい。TWICEちゃんがだいすきです」と投稿した。さらに「いつもたくさんのパワーをありがとう」と感謝の言葉を添え、ファン活動を楽しんだ様子を伝えている。
投稿には髪を下ろし、引き締まったウエストを見せた私服コーデで、東京ドームの前にてポーズを決める写真も掲載。グラウンドで見せるユニホーム姿とはまた違った姿を披露した。
これには多くのファンが反応。「素敵です」「推し活お疲れさまです」「やばい、もーアイドルはあゆさん」「自分も仲田選手からいつもパワー貰ってます」「私のパワーは歩夢さんのカワイイ笑顔です」と絶賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】仲田歩夢が“TWICE愛”投稿で私服姿を披露！
