【独自】「影響出てないやん」　“いじめられっ子”発言で炎上した千原せいじが直撃取材に語ったこと

「あの時は嫌だけど、今、彼をどうとか思わないし」

埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー”こと河合ゆうすけ氏（44）に対する“いじめられっ子”発言が炎上したお笑い芸人の千原せいじ（55）が９月19日に都内で行われた政治ジャーナリスト・岩田明子氏のトークライブに参加。炎上発言について言及した。

炎上のきっかけとなった“いじめられっ子”発言は今年７月、自身のYouTube番組で飛び出した。川口市のクルド人問題について議論するため、ゲストとして招いた河合氏に対し、せいじはこう言い放ったのだ。

〈おまえ、いじめられっ子やったやろ？〉

〈おまえ、いじめられっ子のオーラいかついぞ。なぁ？ おまえいじめられっ子出身やな！ アハハハハ！〉

動画は現在も削除されておらず、９月24日時点で約173万回再生を記録。チャンネル登録者数は動画が公開される前の51.3万人から48.1万人に減少。およそ２ヵ月で３万人前後のフォロワーがせいじのもとを去ったことになる。

岩田氏とのトークライブで“共演者の苦手なところ”について話題が及ぶと、実名は出さなかったものの、

「今トラブルになってる人も、あの時は嫌だけど、今、彼をどうとか思わないし」

と言及。「その瞬間だけ嫌だっただけ」と、河合氏が嫌いなわけではなく、やり取りの中で感情的になってしまったのだと説明した。

だが、この勢いで発した“いじめられっ子”発言により、せいじは大きな代償を払うことになる。

競艇場でのトークショーが突如、中止に

河合氏との動画を公開した翌日から、YouTubeチャンネルの更新は止まったまま。８月31日の放送をもって、レギュラー番組『大雲・せいじの坊僧ラジオ』（KBS京都）が終了している。

さらに、９月12日に大阪市の競艇場『ボートレース住之江』で行われる予定だったせいじのトークショーも急遽、中止となった。本サイトの取材に対し住之江競艇場は、「諸般の事情により中止させていただきました」と回答した。

「トークライブなどで河合氏との騒動に触れることはありますが、いまだ公の場での謝罪や釈明のコメントを出していません。事務所サイドとしても騒動が長引くことで、仕事面に影響が出ていることを危惧している。早く謝罪コメントなり何なりを出したほうがいいでしょうね」（スポーツ紙芸能担当記者）

岩田氏のトークライブ終わりに、せいじを直撃した。

ーー競艇場でのトークショーが中止になるなど、“いじめられっ子”発言により仕事面に影響が出ていますが？

「出てないやん。明日も舞台があるで」

ーー謝罪や釈明をする予定はありますか？

「分からん」

キャラなのか、強気な態度を崩さないせいじ。このまま“いじめっ子”発言について沈黙を続けるのだろうか――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク））