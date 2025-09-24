凶暴ピンクな怖可愛いコ『いたずらぐまのグルーミー』Can★Doに登場！
『Can★Do』をはじめとする100円ショップに『いたずらぐまのグルーミー』グッズが新登場！ ちょっと凶暴で怖いけど可愛いのが魅力のグルーミー雑貨をチェックしよう。
☆怖可愛い『いたずらぐまのグルーミー』グッズをチェック！（写真4点）＞＞＞
『いたずらぐまのグルーミー』は、2000年2月当時商業イラストレーターだった森チャックが大阪ミナミの路上で自作のポストカードを並べたところ口コミでたちまち話題となり、その後雑誌やニュース番組等、様々なメディアに取り上げられ人気急上昇。その数ある作品の中で一番の人気だった、可愛くて凶暴な熊のイラストだ。
海外でも話題となり、香港、台湾、アメリカ、シンガポール等のトイイベント、カルチャーイベントに招かれてサイン会が行われるなど、当時まだインターネットが今ほど普及する前の時代に感度の高い若者やミュージシャンたちがこぞってグルーミーグッズを愛用していた。
『いたずらぐまのグルーミー』は現在に至るまで様々なコラボレーションやタイアップ、関連商品がリリースされており、国内だけにとどまらず世界中の熱狂的なファンに愛され続けている。
そんなグルーミーも2025年で誕生25周年！ このたび「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて、『グルーミー』の魅力がたっぷり詰まったオリジナル雑貨がリリースされる。
チャームとしてもちょっとした小物を可愛く持ち運ぶのにも便利なミニメッシュポーチやカラビナ付きクリアケースのほか、推しグッズを彩るのにおすすめな缶バッジ＆カバーカセット、クリアカードケース、カードスリーブが登場。
そのほか、ふせんやファイル、シールなどのステーショナリーやアンブレラチャームなどのちょこっと可愛いグッズがラインナップされている。
どのアイテムも凶暴そうな爪やホラー＆スプラッタ的な風味とグルーミーの可愛らしさがマッチした「怖可愛い」デザインがポイント。中にはほんわか可愛いリボンをつけたグルーミーや、グルーミーの飼い主のピティー君と仲良く平和に遊ぶ姿も！
集めて飾って可愛いグルーミーの雑貨類、ぜひチェックしてみてね。
（C）MORI CHACK
☆怖可愛い『いたずらぐまのグルーミー』グッズをチェック！（写真4点）＞＞＞
『いたずらぐまのグルーミー』は、2000年2月当時商業イラストレーターだった森チャックが大阪ミナミの路上で自作のポストカードを並べたところ口コミでたちまち話題となり、その後雑誌やニュース番組等、様々なメディアに取り上げられ人気急上昇。その数ある作品の中で一番の人気だった、可愛くて凶暴な熊のイラストだ。
海外でも話題となり、香港、台湾、アメリカ、シンガポール等のトイイベント、カルチャーイベントに招かれてサイン会が行われるなど、当時まだインターネットが今ほど普及する前の時代に感度の高い若者やミュージシャンたちがこぞってグルーミーグッズを愛用していた。
そんなグルーミーも2025年で誕生25周年！ このたび「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて、『グルーミー』の魅力がたっぷり詰まったオリジナル雑貨がリリースされる。
チャームとしてもちょっとした小物を可愛く持ち運ぶのにも便利なミニメッシュポーチやカラビナ付きクリアケースのほか、推しグッズを彩るのにおすすめな缶バッジ＆カバーカセット、クリアカードケース、カードスリーブが登場。
そのほか、ふせんやファイル、シールなどのステーショナリーやアンブレラチャームなどのちょこっと可愛いグッズがラインナップされている。
どのアイテムも凶暴そうな爪やホラー＆スプラッタ的な風味とグルーミーの可愛らしさがマッチした「怖可愛い」デザインがポイント。中にはほんわか可愛いリボンをつけたグルーミーや、グルーミーの飼い主のピティー君と仲良く平和に遊ぶ姿も！
集めて飾って可愛いグルーミーの雑貨類、ぜひチェックしてみてね。
（C）MORI CHACK