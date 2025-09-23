¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¿Íµ¤Å·µ¤²òÀâYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬ºÇ¿·Æ°²è¡Ö¡ÚÂæÉ÷19¹æ¡õ20¹æ¡¦21¹æ¸õÊä¡ÛÂæÉ÷19¹æ¤Ï¹âÇÈÃí°Õ ÂæÉ÷20¹æ¤Ï½©±«Á°Àþ»É·ã¤·Âç±«¤â¤¿¤é¤¹ 21¹æ¸õÊä¤â¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢ÂæÉ÷19¹æ¡¦20¹æ¸õÊä¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë21¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¿ÊÏ©¤È±Æ¶Á¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¡ÖÂæÉ÷19¹æ¤Ï¿ÊÏ©¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤Ø¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À­¤Ï¤À¤¤¤ÖÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öµ¤²¹¤ä¹âÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¾¾±º»á¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÂæÉ÷¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤¿20¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö20¹æ¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÁ°Àþ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç10·îºÇ½é¤Î½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£²óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷Í³Íè¤ÎÈó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î²ô¤¬Á°Àþ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¡¢±£¤ì¤¿¹ë±«¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤È¡È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥ê¥¹¥¯¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê21¹æ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤ÎÂÐÎ®³èÆ°¤Î³èÈ¯¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¯Ã£¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼¡¡¹¤ÈÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë10·îºÇ½é¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î¹ë±«Èï³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÌýÃÇ¤»¤º·Ù²ü¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¤´²ÃÆþ¤ò¡×¤È³Ú¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

ÂæÉ÷19¹æ¤Ë¤è¤ë¹âÇÈ¡¦¶¯É÷¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à
04:13

¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬½©±«Á°Àþ¤ò»É·ã¡¢Âç±«¤Î²ÄÇ½À­
06:32

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×°ÆÆâ¤È¸ÂÄêÆÃÅµ

