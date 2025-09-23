9月20日放送の『相葉◎×部』（フジテレビ系）で4人組のダンスボーカルユニットMAXが取り上げられ、MINA脱退の真相が明かされた。

【写真】MINAの代わりに6年間、MAXとして活動した元メンバーのAKI

連絡先を全部変えたMINA

MAXは今年デビュー30年を迎えたベテラングループだが、途中、不仲に陥った時期もあったという。そのきっかけとなったのが2002年のMINAの妊娠発覚だった。

「当時、MAXメンバーの間では好きな人ができたら紹介し合うルールがあったそうです。メンバーもMINAさんの意中の相手を知っていたものの、妊娠報告はまず事務所に行われ、そこからメンバーに伝えられました。重大な報告を本人の口から聞けなかったことでメンバー内に亀裂が生じます。これには嵐の相葉雅紀さんが『逆に言いづらいってことだったのかな。（距離が）近すぎて』と共感を寄せていました」（スポーツ紙記者、以下同）

そのままMINAはグループを脱退。メンバーとは6年にわたって音信不通になったという。MINAは「大事なものを壊してしまったという思いがあったので連絡先を全部変えた」「極力、音楽番組自体を見ていなかったです」と語り、MAXを避けていたとも明かした。

番組ではMINAの代わりに加入し、6年間に渡って活動した新メンバーのAKIのことにはサラリと触れる程度だった。そのためネット上ではAKIに対する同情の声も集まっている。

《MINAさんの抜けたあとに当てつけみたいに入れたメンバーは今どうしてるんだろう? 明らかに馴染めてなくて可哀想だった》

《AKIちゃんのことも取ってつけたように話題に出すけど、AKIちゃん時代のMAXはAKIちゃんをフル無視してる映像しか思い出せない》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「MAXはもともと安室奈美恵さんを交えた5人組のSUPER MONKEY'Sとしてデビューしました。のちに安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S時代を経て、安室さんのソロとMAXにわかれます。そして2002年、突然MINAさんが脱退し、代わりにAKIさんが入るも2008年に今度はAKIさんが脱退してその直後にMINAさんが復帰しました。こうした複雑な経緯もあるため、MAXの“人間関係”や“不仲”が悪い意味でクローズアップされてしまう事情があります」

今年、結成30年を迎えて全員40代後半になったMAXの目標は“60歳まで続ける”こと。どうか仲良くやっていってほしい。