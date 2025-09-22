µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç ¼¡²óÅÐÈÄ28Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¾¡»»¤Ï¡©ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÏÍèµ¨»ý±Û¤·¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤Ï²¼¤ò¸þ¤¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬¹¥Åê¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥ï¥±¡Ä¡ÈÅ·Å¨¡É¤¬¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡ÖÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ä¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿ºò21Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀKO¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é3Ï¢ÇÔ¡£2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£Íè½µ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡28Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÃæ5ÆüÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î¶ðÉÔÂ¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÃæÆüÁê¼ê¤ËµÏ¿Ã£À®¤È¤¤¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£CS¿Ê½Ð¤Ï·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤ÎDeNA¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼çºÅ¸¢¤òÁè¤¦¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸Ä¿ÍµÏ¿¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î´Ö¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Æñ¤·¤¤ÍÑÊ¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¡¼·¯¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Î28¼ºÅÀÃæ¡¢½é²ó¤Ë7¼ºÅÀ¡¢Æó²ó¤Ë10¼ºÅÀ¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î°¤µ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·×»»¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿Æ¿´¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤Ï2»î¹çÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨1.69¡£199¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿8·î21Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ò2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï16¾¡8ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¡¢ÂÐÀïÂÇÎ¨.268¤â105ÆÀÅÀ¤â¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½çÈÖ¤Ïº¸ÏÓ¤Î²£Àî³®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅÄÃæ¾¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«º£µ¨Ãæ¤Ë200¾¡¤òÃ£À®¤µ¤»¤¿¤¤¤È¥Ù¥ó¥Á¤âÉ¬»à¤Î¸å²¡¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢28Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤Î¿ÀµÜºÇ½ªÀï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜµòÃÏºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£21Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿Â¼¾å¤Î¾õÂÖ¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢28Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¤Ö¤ÃÀéÀÚ¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¡£ÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤ÇÅÄÃæ¾¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤Ï9»î¹ç¤Ç2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.31¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Íèµ¨¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤¬·èÄêºÑ¤ß¤È¤«¡£200¾¡¤ÏÍèµ¨¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤È1¾¡¡×¤¬±ó¤¤ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¹¥Åê¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡£¶Ã°Û¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡Ä¡×¤È¤½¤Î¼åÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
