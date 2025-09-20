この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【衝撃】日本中に仕事でメンタルの病む人が急増した理由とは？求められすぎる時代と『人の脳の限界』を解説」と題した動画で、現代の労働環境が人々の心に及ぼす深刻な影響や、その背景、対処法について揺るぎない持論を展開した。



Ryotaさんは冒頭、「皆さんはですね、仕事今しんどくなってないですか？」と呼びかけ、自身のカウンセラー経験や相談内容をもとに「最近、仕事でメンタルがまいっちゃっている方が特に増えている」と語る。その要因として、「頭を使う作業が今、めちゃくちゃ増えてきてるんですね」「同じ時間で求められてるものが増えすぎてる」と分析し、「給料が全然増えないのに、一人当たりの責任や作業負担が増している」現状を明かした。



また、テレワークなどの働き方改革の功罪にも触れ、「休憩すら気を遣う職場ランチ等でストレスを感じていた方が、在宅勤務で逆に楽になったという話もかなり受けた」と語る一方、「職場の人間関係の悪化と、それに伴うメンタルへの影響も深刻」「給料が安くて義務感だけの企業ほど、人間関係も悪化します」と鋭い見解を示した。



さらにRyotaさんは、働く側の立場を強調し「会社は皆さんを守ってくれないです」と断言。「会社の方針や上司の態度は、従業員個人の健康よりも会社存続を優先する」とし、「ドライに付き合って距離を置くべき」「会社が皆さんを利用するように、皆さんも会社を利用してキャリアアップなどを目指すべき」と、“自衛”の重要性を力説。「会社が沈む船になったら早めに他へ移る判断も、自身を守る大事な行動」と警鐘を鳴らした。



誰が入っても心が潰れるような会社は「論外」と断言しつつ、「ワークライフバランスを守り、時間を効果的に使うこと」「生活水準を上げすぎず、趣味や自己成長にも時間を振り分けること」が大切だとアドバイス。「無茶な残業や過剰な期待に真面目に応えすぎてはいけない」とし、必要があれば副業や転職も柔軟に選択肢に入れるべきと提言した。



「嫌味を言ってくる人は、自身が不安定なだけ」「内容を真に受けず、適度に受け流すことが重要」とメンタルケアのコツも披露。「会社で頑張り続けるよりも、自分を守る付き合い方、割り切り方ができる人こそが、今の時代を生き抜く」と締めくくった。



動画の最後には、「1ヶ月だけ残業を減らしてみるなど、極端な変化ではなく、少しずつ働き方を切り替えることから始めてみてほしい」と実生活へのアドバイスも。Ryotaさんは、「この辺りを今回のまとめとして、覚えていただければなと思います」と動画を結んだ。