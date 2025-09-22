「かつてない降格の危機」「負負負負負」韓国代表スター所属のプレミアクラブがまさかの開幕５連敗で韓メディアは愕然「Ｗ杯を前に緊急事態だ」
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、ウォルバーハンプトンは田中碧を擁する昇格組のリーズとホームで対戦。１−３で敗れ、まさかの開幕５連敗となった。
この泥沼の状態に韓国メディアが懸念を示している。この試合で出番なしに終わった同国代表のスター、ファン・ヒチャンがいるからだ。
『SPOTV NEWS』は「負負負分負負負負負。韓国代表選手が早くもかつてない降格の危機に直面している。プレミアリーグ全敗。ワールドカップを前に緊急事態だ」と報じている。
「ファン・ヒチャンはついに降格の現実を突きつけられるのだろうか？ ウォルバーハンプトンは昇格組にホームで衝撃的な敗北を喫した。最近は好調だったファン・ヒチャンはベンチ入りしたが、ヴィトール・ペレイラ監督は彼を無視した。結局、開幕から連敗を喫し、最下位に沈んだ」
「ウルヴァーハンプトンの最近の成績は非常に低迷している。昨シーズンを含め、リーグ戦で最後に勝利したのは５か月前だ。４月にレスターに３−０で勝利して以来、１分け８敗と低迷している。シーズン序盤にもかかわらず、すでに降格の危機に直面している」
同メディアは「ペレイラ監督は昨シーズンを通してファン・ヒチャンをバックアッパーとして起用してきた。最近は出場機会を与えているものの、リーズ戦では彼を無視した。ファン・ヒチャンの素晴らしいパフォーマンスを考えると、怪我などの要因がない限り、ペレイラ監督が彼を無視するという決定は理解に苦しむ」と指摘。こう懸念を示している。
「ファン・ヒチャンは、来年開催される北中米ワールドカップに向けて、十分な出場時間を確保する必要がある。しかし、ワールドカップの前に、先発出場の座を争う難関と降格の危機を乗り越えなければならないだろう」
満足な出場時間を得られず、９月のアメリカ遠征ではまさかのメンバー外となったファン・ヒチャン。母国メディアは低迷するチームとともにコンディションを崩す事態を危惧しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！
この泥沼の状態に韓国メディアが懸念を示している。この試合で出番なしに終わった同国代表のスター、ファン・ヒチャンがいるからだ。
『SPOTV NEWS』は「負負負分負負負負負。韓国代表選手が早くもかつてない降格の危機に直面している。プレミアリーグ全敗。ワールドカップを前に緊急事態だ」と報じている。
「ウルヴァーハンプトンの最近の成績は非常に低迷している。昨シーズンを含め、リーグ戦で最後に勝利したのは５か月前だ。４月にレスターに３−０で勝利して以来、１分け８敗と低迷している。シーズン序盤にもかかわらず、すでに降格の危機に直面している」
同メディアは「ペレイラ監督は昨シーズンを通してファン・ヒチャンをバックアッパーとして起用してきた。最近は出場機会を与えているものの、リーズ戦では彼を無視した。ファン・ヒチャンの素晴らしいパフォーマンスを考えると、怪我などの要因がない限り、ペレイラ監督が彼を無視するという決定は理解に苦しむ」と指摘。こう懸念を示している。
「ファン・ヒチャンは、来年開催される北中米ワールドカップに向けて、十分な出場時間を確保する必要がある。しかし、ワールドカップの前に、先発出場の座を争う難関と降格の危機を乗り越えなければならないだろう」
満足な出場時間を得られず、９月のアメリカ遠征ではまさかのメンバー外となったファン・ヒチャン。母国メディアは低迷するチームとともにコンディションを崩す事態を危惧しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！