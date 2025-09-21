Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Wi-Fiルーター、“暮らしのジャマ”になっていませんか？

現代の暮らしに不可欠なインターネット環境。Wi-Fiルーターのおかげで、日々を快適に過ごせていると言っても過言ではありません。

でも正直、映えないですよね。かといって覆い隠してしまうと、通信速度に影響が出てしまう…。

それならば、できるだけ目立たないように、スッキリ収納しちゃいましょう！

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール ホームルーターラック 石こうボード壁対応 ホワイト W14.4×D14.4×H10.2cm タワー tower 壁掛け棚 ウォールシェルフ ウォールラック 10231 2,200円 Amazonで購入する PR PR 2,200円 楽天で購入する PR PR 2,200円 Yahoo! ショッピング で購入する

山崎実業・towerの「ウォールホームルーターラック」を取り入れれば、DIYが苦手な人でも、整理整頓と通信環境改善を両立させられますよ。

「山崎実業 tower ウォールホームルーターラック」おすすめポイント ・ホームルーターやメッシュWi-Fiを浮かせて設置できる ・付属の石こうボードピンで、壁に浮かせてすっきり収納 ・通信環境に合わせてお好みの場所に設置可能 ・背面はコードを通せてスッキリした見た目に ・浮かせているので、掃除がラク

どうにかしたいと思ってた。床に直置きのWi-Fiルーター

我が家の2階には、すでに独立した子どもが使っていた部屋があるのですが、1階のWi-Fiルーターから少し距離があるので、アクセスポイントを設置してあります。

当時は棚の上に置かれていたルーターも、今ではご覧の有り様…。

みなさんの中にも、引っ越し後に一旦置いておくだけのつもりが、長いこと床に置いたままにしちゃってる人も多いのでは？

床置きの問題点は、インテリアの雰囲気を壊してしまったり、掃除のジャマになったり、意外にスペースを取られたりなどが思いつきますが、実は床付近には障害物が多いため通信速度に悪影響が出る、という点にも気をつけなければいけません。

というわけで、サクっと解決していきます。

使うのは“みんな大好き山崎実業”の「ウォールホームルーターラック」。

熱を放つ電化製品を壁に直接取り付けると、壁紙に煤汚れが付いてしまうのが気になりますよね。

こちらのアイテムは、壁とルーターの間に適切な隙間を空けておける造りとのこと。

今回は石膏ボード壁に設置するので、付属の専用ピンを使います。

頑丈に固定できるにも関わらず、外したあとの穴が目立たないという、とても助かるお馴染みのツールですね。

まずは、コードの長さを確認しながら取り付け位置を決めます。鉛筆で目立たないように、目印を付けておきましょう。

ちょうどいい位置が決まったら、3つある穴にピンを打っていくだけ。

実にカンタン。作業時間は10分も掛からないくらいです。

我が家のルーターの場合、黒い電源ケーブルは横に流しておいたほうが無理がなさそうだったので、右横に垂らしてありますが、青いLANケーブルを通しているように、中央にケーブル用の穴も開けられています。

2本の線をまとめればもっとスッキリすると思いますし、ケーブルカバーで目隠しするとビジュアル的にもより綺麗になりそうですね。

高めに設置すれば、通信環境&掃除しやすさが改善

適切な高さまで上げられたことで、見た目もスッキリしますし、スマホやPCとの間に障害物がなくなることでネット接続も最適化！

もっとケーブルを目立たなくしたい場合は、できるだけコンセントに近い高さまで下げればOKかと思います。

ルーターが床から浮いた状態になることで、掃除のときにルーターを移動させる手間がなくなりました。

ロボット掃除機を利用しているお家は特に、床の障害物が減ることでよりスムーズなお掃除ができるようになること間違いなしです。

Wi-Fiルーターの設置場所にイマイチ納得できていない人は、ぜひ「ウォールホームルーターラック」を検討してみてください！

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール ホームルーターラック 石こうボード壁対応 ホワイト W14.4×D14.4×H10.2cm タワー tower 壁掛け棚 ウォールシェルフ ウォールラック 10231 2,200円 Amazonで購入する PR PR 2,200円 楽天で購入する PR PR 2,200円 Yahoo! ショッピング で購入する

Photo: 田中宏和

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。