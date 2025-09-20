「拒否柴2倍」！お散歩を嫌がる柴犬2匹の息ピッタリの姿に4.2万いいね
【画像を見る】もしかして話し合いました…？お散歩に行きたくなさすぎる柴犬2匹のおそろい「拒否柴」
ワンちゃんって走り回ったり、お散歩したりするのが大好きですよね。猛暑の中のお出かけは大変ですが、喜んでくれる様子はかわいいものです。
そんなお散歩のエピソードをほほえましく紹介しているInstagramの投稿が、4.2万を超えるいいねを集めて話題になっています。
その様子には飼い主さんもびっくり！柴犬が2匹そろったら起こった、まさかの事態とは？
「揃って拒否柴。さすがだ…」というコメントとともに写真にうつっているのは、柴犬の”おもち君”と実家から遊びに来た黒柴の”小春ちゃん”。投稿をしたのは、豆柴の”おもち君”とシベリアンハスキーの”おこめ君”の飼い主seip.omochiさん。
イヤイヤと言わんばかりの表情で、2匹そろってお散歩を拒否。全く動いてくれません。
絶対話し合ったでしょ！と思うくらい2匹の拒否柴は息ピッタリ！そろって家の中に帰ろうとします。
■散歩を拒否する柴犬に便乗するシベリアンハスキー
拒否柴たちに便乗してしまったのがシベリアンハスキーのおこめ君。
2匹のマネをしたのか…同じように全く動かず、お散歩を拒否しています。
3匹の拒否の様子に「疲れが吹っ飛んだ！」「面白くて可愛すぎる〜」「全員拒否…笑」などのコメントが寄せられています。
■まさかのお散歩拒否！反響について投稿主さんにインタビュー
反響の大きかった今回の投稿について、投稿主のseip.omochiさんにお話を伺いました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
seip.omochiさん「思わぬ反応を沢山頂きとても驚いています」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
seip.omochiさん「過去もちごめ兄弟だけの動画でバズった事はいくつかありますが、今回実家の黒柴小春ちゃんも沢山の方に知ってもらうことができて家族みんな喜んでいました！」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
seip.omochiさん「【トリプル柴拒否】というコメントが面白かったです！確かに柴犬は二頭いますが、ハスキーも柴に混じってるという点でジワジワきました笑」
ー最近の面白かったエピソードを教えてください。
seip.omochiさん「お散歩中、兄弟揃って拒否柴、拒否シベをして、パパを困らせたことです。おもちは抱っこ紐、おこめはバギー、何故か人間の散歩に…こちらはリールでも配信しているので良かったらまた見てもらえたら嬉しいです」
■もちごめ兄弟のかわいい日常をご紹介
seip.omochiさんのアカウントでは、今回ご紹介した投稿以外でも「もちごめ兄弟」のかわいらしい日常がたくさん投稿されています。
実は、お散歩を拒否したその後の様子も投稿されていました！
なんとパパが20キロの柴犬を背中にかつぎ、30キロのシベリアンハスキーが入ったペットカートを押しています。
「なんだこれ…パパ頑張った！！」というコメントとともに「お散歩の最終形態の形」と名づけられた投稿。2匹の愛おしすぎるやり取りに、2.7万を超えるいいねの反響がありました。
「パパさんの散歩になってる…笑」「最終形態パパのトレーニング」など、多くの方がほっこりする様子が伝わってきました。
seip.omochiさんのInstagramには、その他にも人気投稿がたくさんあります。
まるで水族館で寝そべっているアザラシのような“おもち君”の写真にも、大きな反響がありました。「アザラシを柴犬にするレシピ」というおもしろおかしいテキストにもほっこりします。
「大御所をトロトロにさせる方法」では、おもちくんがセラピードッグを受けている様子が投稿されています。とっても気持ちよさそうな表情に、3.9万いいねの反響がありました。
「ヘソ天のプロ意識が高すぎる大御所」という投稿では、いろいろなシチュエーションでおへそを天井に向けている”おもちくん”の様子がアップされています。
「大御所のプロ意識がさすが」「こんなに安定しているヘソ天は見たことがない」などたくさんのコメントが寄せられています。
ついつい、ふふっと笑ってしまう可愛らしい動画に癒されます。
これからもおもち君とおこめ君、小春ちゃんのかわいい写真がどんどん投稿されるのが楽しみですね。
文＝佐藤みなみ