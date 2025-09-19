´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÍîÃÀ¡Ä¥É·³¤Î¡È»êÊõ¡É¤¬½Ð¾ì·ã¸º¡¡¶¹¤Þ¤ëµï¾ì½ê¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î½Ð¾ì¤¬·ã¸º¡Öµï¾ì½ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³èÌö¤«¤é°ìÅ¾¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÏÇö¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î¸å¤Ï3»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÂÇÎ¨¤ï¤º¤«.071¡Ê14ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÂÇÎ¨.304¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢º¸¸ª¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£Éüµ¢Ä¾¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢º¸¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾Àï¤ÎÀª¤¤¤¬±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥à¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Ãæ·ø¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢ÆóÎÝ¤Ï¥í¥Ï¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾Êý¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤â¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÎ¾ÂÇ¤Á¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤¯¡¢±¦Åê¼êÁê¼ê¤Ç¤â¥¥à¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤¬±¦ÏÓ¤Ç¤âº¸ÏÓ¤Ç¤â¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄã²¼¤âÄË¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬.283¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë