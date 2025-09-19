¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù²¬»³Å·²»¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤ËÂ³¤¯¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾ð¤±¤Ê¤¤¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¥Ò¥Ç¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×¤Ç3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¡²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡¦¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¿¿Â¤·½¸à¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¡¢1¸®¤ÎÊ¿²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆü¾ï¤òÍ¥¤·¤¯ÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢11·î¤«¤é¤ÏNHK·ÏÎó¤Ë¤Æ¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÀ¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡£¥Õ¥êー¥¿ーÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¿²°¤ÇÊë¤é¤¹29ºÐ¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¥Ò¥í¥È¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Í§¿Í¤ä¶öÁ³ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ò¥í¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²¬»³Å·²»¤À¡£
¡¡¥Ò¥í¥È¤Î½¾Ëå¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥í¥È¤È¤È¤â¤ËÊ¿²°¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¤â¡¢ËÜºî¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤Î1¿Í¡£¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Ò¥í¥È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ä¤ßÌò¤ò¿¹¼·ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬±é¤¸¤ëÎ©²Ö¤è¤â¤®¤â¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ò¥í¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î1¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤è¤â¤®¤Ï»Å»ö¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ó¥ë·²¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤á¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦ー¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´¾ð¤â¤¢¤êーー¡£ºîÃæ¤Ç¥Ò¥í¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ß¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¡～¤Ã¡¢¥¢¥Ê¥¿¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¤©～¡Ä¤Ã¡£¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¼Â¼Ì¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤ÏµÈÂ¼³¦¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°Û¤Ê¤ë¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¿ÍÊª¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÌî¸ý¥Ò¥Ç¥¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Ò¥í¥È¤ÈÍ·¤Ó¤ä¼ò¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÊ¤ä¤³¤É¤â¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢°¥½¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤¬Éº¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¸«¤¨¤Ä¤Ä¤â¤¿¤·¤«¤ËÂç¿Í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£
¡¡¥Ò¥í¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¥Ç¥¤¬¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ÏÂç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤¦Í§¿Í¡¦²£»³¤¢¤«¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤ß¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤È¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½ã¿è¤Ê¤¢¤«¤ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥È¤ËÊ¿²°¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤È¤¤¡Ö¤Ï¤Ê¤¨¤Ðー¤Á¤ã¤ó¡×¤â·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¾¯¤·¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë°¦¾ð¤Ï¡¢¥Ò¥í¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤¸¤ï¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Ðー¤Á¤ã¤ó¤òº¬´ßµ¨°á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÀè¶î¤±¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡£¾¯¤·¤º¤ÄÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»þ´ü¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸=²ÃÆ£¤«¤Å¤¡Ë