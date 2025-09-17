LICENSE EXPIRES: In perpetuity - LICENSE BY: MS-RT LICENSE SCOPE: A - Earned editorial, press releases, press kits. B - All non-broadcast digital and online media. C - All non-broadcast digital and online media, plus Retail and POS (showrooms, events etc). D - All print media (newspaper, magazine etc) REGION: Global COPYRIGHT AND IMAGE RIGHTS: This content is solely for editorial use and for providing individual users with information. Any storage in databases, or any distribution to third parties within the scope of commercial use, or for commercial use is permitted with written consent from Ford of Europe only.

新たな快速ミニバン、トルネオ！

　フォードの欧州法人は2025年9月3日、モータースポーツの要素を盛り込んだフル電動ミニバン「イー・トルネオ カスタムMS-RT」を発表しました。

　トルネオシリーズは、フォードが欧州市場を中心に展開しているMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）群で、商用車「トランジット」をベースとする実用性の高いモデルとして知られています。ファミリーユースや送迎用途など幅広いニーズに対応します。

快速の新たなトルネオ！

　シリーズの中核かつ最大モデルとなる「トルネオ カスタム」のバッテリー式電気自動車（BEV）仕様がイー・トルネオ カスタムです。今回発表されたイー・トルネオ カスタムMS-RTは、そのBEVをベースに、スポーティな専用アイテムを随所に盛り込んだカスタムモデルとなります。

　MS-RTは「M-Sport Road Technology」の略称で、フォードのラリー活動を支えてきたパートナー企業M-Sportが開発に携わっています。フォードのモータースポーツDNAを色濃く反映させることで、実用的なMPVでありながら走りの楽しさを演出しているのが特徴です。

　エクステリアにはMS-RT専用に開発されたフロント＆リアバンパーやルーフスポイラー、ホイールアーチ（フロントはエアベント付き）、19インチホイール＆タイヤなどが装着され、低く構えた精悍なスタイルとなっています。

　インテリアは、3列8人乗り、多彩なシートアレンジといった利便性はそのままに、シート表皮にブルーステッチが施されるなど、特別感が演出されています。

　最高出力は285馬力で、標準仕様より67馬力向上。足回りの強化と相まって、ワインディングでも安定したスポーティな走りが楽しめます。

　このイー・トルネオ カスタムMS-RTは、トルコで生産された標準仕様の車両をイギリスの拠点に持ち込み、MS-RT専用の改造が施されます。フォードのグローバルな生産体制と、英国のモータースポーツ文化が融合したモデルといえるでしょう。

　価格は未定。2025年後半から欧州で受注が開始され、デリバリーは2026年初頭から順次行われる見通しです。