“若い”と言われるけど…妻夫木聡「結構、体ボロボロなんですよね（笑）」

俳優の妻夫木聡（44歳）が、9月17日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。「若い」と言われることが多いが、「結構、体ボロボロなんですよね（笑）」と語った。



妻夫木は今回、映画「宝島」（9月19日公開）の宣伝を兼ねて、広瀬すずと共に番組のインタビューに対応。劇中で印象的な抗議デモのシーンにちなみ、「いま、声を上げて言いたいこと」について質問を受ける。



これに妻夫木は「皆さんに『若い』『若い』とおっしゃってもらえることが多くて。（でも）結構、体ボロボロなんですよね（笑）」と笑う。



そして「四十肩、治ったはずなんだけど、また最近、左肩が痛くなってきて。ちょっとうずいてるんだよね…年だな…」とぼやいた。