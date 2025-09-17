“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく――遠慮を知らないドキュメントバラエティ『愛のハイエナ』のシーズン４が9月16日最終回を迎えた。

シーズン4での人気企画「山本裕典、ホストになる。」は「一触即発の店舗改革編」と題し、これまでホストとしての経験を積んできた山本が、山本のホストの師匠ともいえる軍神（心湊一希）とともに、営業不振が続き閉店に追い込まれた旧MISTことSiVAHを店舗の立て直しに協力。

前回、山本にとっての最終出勤日の前半として、軍神が手掛けて来たLiTAからは引退済みの爆撃竜馬とJINがLilionからはノアと伊吹舜が参戦。各店舗がペアとなり初回接客、そして姫はペアで送り指名を選ぶというイベントを開催したという回が描かれたが、最終回では、その後半戦の模様にフィーチャー。

さらに、本気湊がペアを組んだのは初対面の爆撃。これにはさらば青春の光の森田が「夢の共演やん！」、ニューヨーク屋敷も「悟空とルフィみたい」と興奮して見せた。そして、実際の接客では、爆撃に押されつつも「爆撃竜馬って伊達じゃない」「最後期限まで取られて俺」と感心しっぱなしの本気。

一番の注目は、いまいち接客の波長が合わない玲と山本のペアによる接客だろう。前回放送の11話ではいまいち絡みきれず終わり、指名も取れなかった2人。今回は玲が山本のワードを積極的に拾い、見事送り指名をゲットし、飲み直しもゲット。これには幹部の英樹さんも大喜びでヘルプに。そんなタイミングで玲が山本に「嬉しかったわ！アイバンできて」と感謝を伝えると言う激アツ展開も見られた。

そして、最後には山本が「楽しかったよ！」と玲と本気に伝える。これには2人も少し感極まった様子。玲は「全部腑に落ちたわけではない」と言いながらも、山本と軍神に感謝。えなこもこの様子には「令和にこんなツンデレいるんだ！」とコメントしていた。

番組の後半には、結婚できないセクシー女優が結婚相談所に登録し、本気で婚活をする新企画「婚活女優」の4回目が配信。

元セクシー女優の澁谷果歩は「AV女優とヤレる感がすごい出てくる」と男性に失望し、5年間、男性との向き合い方がなかなかうまくいかないという展開になっていってしまった。これに対して澁谷はまず自分が自分と向き合うことが大切であると納得。これには結婚相談所のアドバイザーも「（セクシー女優という職業について）ご自身が思っているほどじゃないんだと思うよ。世の中の男性たちが会いたいですと手を挙げてきたのは、気にしないからですよ」と励ます。長い目で婚活をしてみたらいいと話した。

4人目の織田真子は結婚に憧れるも女優という職業が大きな障壁となり結婚できずにいる女性だ。しかし、40代の初婚の成婚成立率は1%だそう。100件申し込みをし、マッチしたのは3件、向こうから会いたいときている人は200件ちょっとという結果になった。

しかし、仮交際は軒並み終了。そして織田は先生のアドバイスとは逆行して「時間をかけて婚活をしたい」との決断を下し、番組は終了した。

愛のハイエナは2026年に続編も決定。次回のシーズンでは、いったいどんな“愛”を覗き見できるのか。楽しみだ。

（文＝於ありさ）