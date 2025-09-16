Snow Manの阿部亮平が、『リプトン』のブランドアンバサダーに就任。あわせて『リプトン イエローラベル』と『リプトン グリーンティー』シリーズの広告ビジュアルに阿部が登場し、新CMが10月1日より公開となる。

CMの撮影日はあいにくの荒天だったにも関わらず、阿部の明るい笑顔と爽やかな表情、そしてスタジオに漂うピーチグリーンティーの香りと紅茶の香りで、終始和やかな雰囲気で撮影が進行。1つ1つの表情にこだわり、ピーチグリーンティーの香りに酔いしれるうっとりした表情の阿部も見どころとなっている。

また、CMの放送にあわせて、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、阿部を起用した各種プロモーションも同日より順次展開予定。全国のスーパーマーケット等の量販店、一般小売店等では、等身大パネルの設置も予定だ。

＜阿部亮平 コメント＞

■リプトンのブランドアンバサダーに就任した感想は？

とても嬉しいですし、とても光栄でした！僕の人生のすごく近いところにリプトンの紅茶はあったので、誰かの人生をずっと支えているリプトンのような存在に僕もなれたら良いなと思いますし、リプトンの魅力を発信できる立場になってとても嬉しいです。

■紅茶好きと伺いましたが、どんな時に飲まれますか？

一番よく飲むのは勉強中なんですけど、自分がリフレッシュしたいなと思った時には紅茶が近くにあるような感じがしますね。ダンスの練習のすき間時間も、ワンランク上の自分時間を過ごせているような感じがして、とてもホッとできますよね。

■イエローラベルとグリーンティーを飲んでみて、いかがでしたか？

（イエローラベルは）ずっと慣れ親しんだ味で、何なんだろう、この実家のような安心感。打って変わって、すごい斬新だなと思ったのがグリーンティーのほうで、緑茶だけどピーチの香りがすごい！すっごく爽やか！自分としてはすっごく楽しみなのが、これアイスでも飲めるじゃないですか！？もう今から夏が待ち遠しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）