グラントやパクソンらが仲間入り…ブルズが2025年リング・オブ・オナーのメンバーを発表
9月13日（現地時間12日、日付は以下同）。河村勇輝が2ウェイ契約で所属するシカゴ・ブルズは、2025年版の“リング・オブ・オナー”を発表した。
このリング・オブ・オナーとは、球団の歴史を通して特別な貢献をして球団を定義する助けとなった、かつて所属した選手たちやコーチ陣、フロントオフィスで尽力した人たちを表彰して称えるもの。
ブルズは2024年に“第1回リング・オブ・オナー”を始動し、マイケル・ジョーダンやスコッティ・ピペン、デニス・ロッドマン、トニー・クーコッチ、フィル・ジャクソンらが表彰された。
第2回となる2025年のリング・オブ・オナーには、1991年から1993年にかけて成し遂げた“前期3連覇”で主力を務めたホーレス・グラント、ビル・カートライト、ジョン・パクソンらが選出。
今後ブルズは11月21日にプライベートな表彰式を行ない、同23日にホームのユナイテッド・センターで開催されるワシントン・ウィザーズ戦でも表彰すると発表している。今年リング・オブ・オナー入りする6名と、2024年にリング・オブ・オナー入りしたリストは下記のとおり。
◆■ブルズの第2回リング・オブ・オナーのメンバー一覧
＜個人＞
ジョニー・バック（コーチ）
ビル・カートライト（選手）
ニール・ファンク（実況アナウンサー）
ホーレス・グラント（選手）
ジョン・パクソン（選手）
ノーム・バン・ライアー（選手）
◆■ブルズの第1回リング・オブ・オナーのメンバー一覧
＜個人＞
アーティス・ギルモア
フィル・ジャクソン
マイケル・ジョーダン
ジョニー“レッド”カー
ディック・クライン
ジェリー・クラウス
トニー・クーコッチ
ボブ・ラブ
スコッティ・ピペン
デニス・ロッドマン
ジェリー・スローン
チェット・ウォーカー
テックス・ウィンター
＜チーム＞
1995－96シーズン
