13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè5Àá¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£³«Ëë4»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÈÖ¼êFW¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤â4Ï¢¾¡¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾åÅÄ¤ÎÆ¯¤¤ËÊ¸¶ç¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤â¾åÅÄ¤¬¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Î¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤µ¡£¥¢¥ä¥»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Î¿ô½µ´Ö¤Ï¼éÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤À¡£Á´¤Æ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Èà¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¡¼¥ó¤ä¹â¶¯ÅÙ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¤ÏÅÏÊÕ¤â²ÃÆþ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ä¥»¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£2¿Í¤ÎÏ¢·È¤¬ÎÉ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ä¥»¤Î¥×¥ì¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥ä¥»¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍýÍ³¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î½¼¼Â¤ÈÅÏÊÕ¤ÎÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£¥¢¥ä¥»¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØESPN¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Æó·åÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î²¼¤Ç1ÈÖ¼êFW¤ÎºÂ¤òÃå¼Â¤Ë¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£