¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾åÅÄ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè5Àá¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£³«Ëë4»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÈÖ¼êFW¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Á¡¼¥à¤â4Ï¢¾¡¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾åÅÄ¤ÎÆ¯¤­¤ËÊ¸¶ç¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤â¾åÅÄ¤¬¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤­¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Î¤¨¤ë¡£

¾åÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Ç¸½ºß¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¡Ö²æËý¤·¤í¡£¾åÅÄ¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¸ÀÍÕ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤µ¡£¥¢¥ä¥»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Î¿ô½µ´Ö¤Ï¼éÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤À¡£Á´¤Æ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Èà¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¡¼¥ó¤ä¹â¶¯ÅÙ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×

¡Ö¤½¤Î¸å¤ÏÅÏÊÕ¤â²ÃÆþ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ä¥»¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£2¿Í¤ÎÏ¢·È¤¬ÎÉ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ä¥»¤Î¥×¥ì¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥ä¥»¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍýÍ³¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î½¼¼Â¤ÈÅÏÊÕ¤ÎÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£¥¢¥ä¥»¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ØESPN¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¤Þ¤º¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Æó·åÆÀÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î²¼¤Ç1ÈÖ¼êFW¤ÎºÂ¤òÃå¼Â¤Ë¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£