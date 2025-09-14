小野氏がプロ入り時のチーム選びを振り返った。写真：鈴木颯太朗

写真拡大

　元日本代表MFの小野伸二氏が、かつて浦和レッズで共闘した鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演。浦和でプロキャリアをスタートした経緯を語った。

　1979年生まれで静岡県沼津市出身の小野氏は、清水商高に進学。選手権こそ出場できなかったが、インターハイや国体で活躍し、当時からその才能は高く評価されていた。

　高校卒業が近づき、多くのJリーグクラブからオファーを受けたとされるが、本人は詳しく把握しておらず、「自分は（清水）エスパルスに行く一択だった」と回想する。

　ではなぜ地元を離れ、浦和への加入を決断したのか。

「エスパは経営危機で、会社が潰れるみたいな、そういう時期でもあった。それ以外に、しがらみというと失礼かもしれないけど、大人の人たちが『絶対にエスパに行け』と。その雰囲気が、めちゃめちゃ強くて押し潰されそう。苦しくて」
 
　浦和を選んだのは、スカウトの熱意だったという。

「レッズは、スカウトの人が毎日練習に来てくれる。本当に嬉しかった言葉は『エスパに行くのは分かっている。そうじゃなくて、君のプレーを見ていたいんだ』と。そういう気持ちが、すごく嬉しくて。強いプレッシャーに押し潰されそうになって、『これは１回、外に出た方がいいんじゃないか』っていう子供ながらの考えで。高校で３年間清水にお世話になったけど、『ここは一度出よう』と」

　その後、浦和で１年目から活躍した小野氏は、海外クラブを経て、10年から12年途中まで清水でもプレーをした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「こいつ、一番うまいな」天才・小野伸二が出会った瞬間に衝撃を受けた“A代表歴なし”のMFは？ 元日本代表FWは「可愛い顔して…」

 