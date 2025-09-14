「エコ運転」でどれくらい節約になる？ 実はガソリン代が「かなりオトク」になる運転方法も！ オススメの「エコドライブ方法」とは

昨今のガソリン代上昇を受け、燃費性能に優れたクルマへ買い替える人や、日常的にエコドライブを取り入れるドライバーが増加しています。

ガソリン代を節約できる「エコ運転」にはどんな方法があるのでしょうか。

【画像】知らなかった！これが「給油口の中身」です！画像を見る（30枚以上）

今回は具体的なエコドライブの方法と、それを実践するとどれくらい節約になるのか解説します。

経済産業省や環境省などが普及を進める「エコドライブ10のすすめ」では、日々の運転で燃費を良くする10のコツが紹介されています。その10項目は以下の通りです。

ーーー

1．ふんわりアクセル「ｅスタート」

発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう（最初の5秒で、時速20km程度が目安です）。日々の運転において、やさしい発進を心がけるだけで、10％程度燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながります。

2．車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転

走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では2％程度、郊外では6％程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。

3．減速時は早めにアクセルを離そう

信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2％程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。

4．エアコンの使用は適切に

クルマのエアコン（A／C）は車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要なときは、エアコンスイッチをOFFにしましょう。また、冷房が必要なときは、車内を冷やしすぎないようにしましょう。たとえば、車内の温度設定を外気と同じ25度に設定した場合エアコンスイッチをONにしたままだと12％程度燃費が悪化します。

5．ムダなアイドリングはやめよう

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめましょう。10分間のアイドリング（エアコンOFFの場合）で、130cc程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。

6．渋滞を避け、余裕をもって出発しよう

出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発しましょう。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。たとえば、1時間のドライブで道に迷い、10分間余計に走行すると17％程度燃料消費量が増加します。

7．タイヤの空気圧から始める点検・整備

タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で2％程度、郊外で4％程度燃費が悪化します（適正値より50kPa不足した場合）。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。

8．不要な荷物はおろそう

運ぶ必要のない荷物はクルマからおろしましょう。クルマの燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。たとえば、100kgの荷物を載せて走ると、3％程度も燃費が悪化します。また、クルマの燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は、使用しないときには外しましょう。

9．走行の妨げとなる駐車はやめよう

迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他のクルマの燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。

10．自分の燃費を把握しよう

自分のクルマの燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。クルマに装備されている燃費計・エコドライブナビゲーション・インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使うと便利です。

ーーー

どれも小さな工夫ですが、積み重ねることでガソリン代の節約につながります。

ただし、「ふんわりアクセル」や「早めの減速」を過度に実践すると、周囲から「もっと加速して欲しい」と不満を持たれる場合もあるので、エコドライブはあくまで周囲に配慮しながら行うことが求められます。

実際にどのくらい節約できる？

資源エネルギー庁の試算によると、前述のエコドライブを心がけると、次のような効果があるとしています。

ーーー

●ふんわりアクセル「eスタート」※5秒間で20km／h程度に加速した場合

年間でガソリン83.57Lの省エネ、原油換算74.63L、CO2削減量194.0kgとなり、約1万1950円の節約。

●加減速の少ない運転

年間でガソリン29.29Lの省エネ、原油換算26.16L、CO2削減量68.0kgとなり、約4190円の節約。

●早めのアクセルオフ

年間でガソリン18.09Lの省エネ、原油換算16.15L、CO2削減量42.0kgで、約2590円の節約。

●アイドリングストップ。

5秒の停止でアイドリングストップ。短い時間のエンジン停止でも省エネ効果があり、年間でガソリン17.33Lの省エネ、原油換算15.48L、CO2削減量40.2kgとなり、約2480円の節約。

ーーー

こうした数値を見れば、小さな意識改革が大きな成果につながることがわかります。

高くなるガソリン価格、燃費を良くするには？

一方でJAFは「エコドライブの基本はムダな燃料消費をしないこと」とし、以下のような運転を避けるよう呼びかけています。

ーーー

・必要以上の加速で目標速度を超えてしまう

・車間距離が短く、加減速を繰り返す「波状運転」

・停止が近いのに加速を続ける

ーーー

※ ※ ※

ガソリン価格が高止まりする中、燃費を意識したエコドライブは家計にも環境にもメリットがあります。

ただし、やりすぎは交通の妨げになる場合もあるので、周囲に迷惑をかけない範囲で「エコドライブ10のすすめ」を実践することが大切です。