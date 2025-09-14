¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ÏÆÃ¼ì¤Êµ÷Î¥¡Ö2200£í¡×¤Ç¹Ó¤ì¤ë·¹¸þ¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©
¡¡£¹·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Ê¼Ç2200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
½Å¾Þ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥Ç¥à¥Ã¥·¥å¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï10·î26Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡£¶áÇ¯¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿ÇÏ¤ÎµÆ²Ö¾ÞÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¤Ï2015Ç¯¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢2021Ç¯¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢2022Ç¯¥¢¥¹¥¯¥Ó¥¯¥¿¡¼¥â¥¢¡¢2024Ç¯¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤È£´Æ¬¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢2017Ç¯10ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤Î¥¯¥ê¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢2019Ç¯£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤Î¥µ¥È¥Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤Çö¤Ç·ãÁö¤¹¤ëÇÏ¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¡£µÆ²Ö¾Þ¤òÀê¤¦¾å¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤À¡£
¡¡·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡×¤ÎÅ¬À¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡2200£í¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¾ò·ï¤Ç¡¢1600£í¤ä2000£í¤Ê¤É¤ò¡Öº¬´´µ÷Î¥¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤1800£í¤ä2200£í¤Ï¡ÖÈóº¬´´µ÷Î¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÈóº¬´´µ÷Î¥¡×¤Ï¡¢¡Öº¬´´µ÷Î¥¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ÂÎÏ¾å°ÌÇÏ¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÇÏ·ô¤â¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ï²´ÇÏ¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁÀ¤¤¤¿¤¤¼ï²´ÇÏ¤Ï¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤À¡£¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¤ÎÁ´¾ò·ï¤Î¼Ç¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Î¨¤Ï9.7¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï16.6¡ó¤À¤¬¡¢2200£í¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï13.8¡ó¡¢23.1¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¤Ë¸Â¤ë¤È26.7¡ó¡¢26.7¡ó¤È¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¶¥ÇÏ¾ìÊÌ¤Ç¤âÃæ»³¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µ÷Î¥¤â2200£í¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢½ÐÁö¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥Ç¥à¥Ã¥·¥å¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼¯¸ÍÍº°ì±¹¼Ë¡Ë¤À¡£Æ±ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£µÀï£²¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¤ÈÏ¢ÂÐÎ¨100¡ó¤ò¸Ø¤ë·ø¼ÂÇÉ¤Ç¡¢£²¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡££±·î¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡¢£´·î¤Î»³¿á¾Þ¤È¤â¤Ë£²Ãå¤Ë£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁö¤ê¤¬°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Êì·Ï¤Î·ì¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Êì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡ÊÉã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡£Æ±¤¸¾ò·ï¤Î£Ç¶¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¡¢£Ç¶¥¢¥á¥ê¥«JCC¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¡¢£²Æ¬¤ÎÄ¾»Æ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÊì¤ÎÄï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Ç2200£í¤Î£Ç¶µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êì·Ï¤«¤é¤â¼Ç2200£í¤ÎÅ¬À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï¡¦½éÀ©ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡ÖÆ¨¤²¡×¤Ë´üÂÔ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¨¡¼¥ª¡¼¥¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦µ×ÊÝÅÄµ®»Î±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤â2200£í¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¾¡Î¨16.1¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨22.6¡ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃæ»³¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¾¡Î¨23.5¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨29.4¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬2023Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¢2024Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥ª¡¼¥¥ó¥°¤âÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¤Ç¤Ï£±Àï£±¾¡¡£¤½¤Î¿åÀç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢13Æ¬Î©¤Æ£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Î¿Íµ¤Çö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1000£íÄÌ²á£±Ê¬02ÉÃ£¹¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ÎÆ¨¤²¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Å¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Á°Áö¤Î£Ç·¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡ÊÊ¡Åç¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï13Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Î³Ú¤ÊÆ¨¤²¤òÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿åÀç¾Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐºÆ¤Ó¤ÎÂç¶î¤±¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¥Ô¥Ã¥¯¥Ç¥à¥Ã¥·¥å¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¥¨¡¼¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£