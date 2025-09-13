男女お笑いコンビ「江戸マリー」のボケ担当・角井が芸人を引退することを13日までに自身のSNSで発表した。

角井は「新江戸マリーをよろしくお願いいたします」と自身の思いを記した文書の画像を投稿した。文書には「この度、私江戸マリー角井は芸人を辞めることとなりました」と発表した。

角井は今年6月6日に休養を発表し、8月27日に活動再開をしていたが「復帰しますというPodcastとYouTubeを出してからたくさんのうれしいやさしい言葉をいただきました。全部読んでます。わたしもこういうことがあったから分かりますなど、共感の声もあり励ましていただきました」と感謝を伝えた。

激励の声に感謝しつつ「そのなかで、『また二人が舞台にたつのをたのしみにしています』や、『M1いつでるんですか?』というお声もかなりありました」とし「みんな待ってくれるといっている ゆっくりでいいといってくれているけれど、待つのって本当に辛いこと 彼氏と別れるより距離をおく方が辛いみたいなことです」と待たせる辛さを記した。

さらに「『復帰っていうことでいいんだよね?』みたいな声もありました」とし「ばんを待たせてると同時にお客さんも待たさせるのだということがはっきりわかりました。いつ完全体になるのか?ふわふわとした状況で応援してもらうよりも新しいものとして応援してもらう方がいいとおもいました」と決断することとなった経緯を振り返った。

また「一方でわたしは、休むなかでじぶんがたのしいことやりたいなとおもうことより漫才の優先順位が下がっていることに気づきました。漫才はすき。たのしい。けれどいまのわたしはもう前のような月に10本以上舞台にたち、賞レースをめざし、テレビバラエティで活躍する私がかつて憧れた芸人像であり、みんなが想像するもとにもどる姿とはもうちがっていると気付きました」と自身の心境を記した。

そして「これは本気で漫才にむきあっているばんや芸人のみなさんにも失礼なこと。芸人という夢よりもやりたいこと 自分がヘルシーでいれること はっぴーでいれることを優先したいとおもいました。だからわたしは芸人を辞めます」と伝えた。