YouTube動画「日本唯一の物理ビットコインコレクター様の逸品を特別にご紹介！」で、アンティークコインマニアの怜子氏が「物理ビットコイン」の世界について熱く語った。今回の動画では、ヘリテイジオークションで話題となったPhysical Cryptocurrency Featuring the Otoh Collection, Part IVの様子や、伝説的なカサシウス・インゴットバーなど、希少な物理ビットコインの数々が紹介された。

怜子氏は「ビットコインの物語を紐解きながら物理ビットコインのお話もご紹介いたします」と切り出し、デジタル通貨ビットコインの誕生から世界を巻き込むブームに至るまでを、歴史的視点で解説。リーマンショック後の金融不信や“サトシ・ナカモト”による革新的なブロックチェーン論文など、ビットコイン誕生エピソードを丁寧に説明した。

特に話題を集めたのが、ビットコイン史上“最も高価なピザ”として語り継がれる「ピザ・デー」の実物証明付き物理コイン。怜子氏は「その日を記念した素晴らしい物理ビットコインです」と珍しい一品を手に見せつつ、ピザ・デーとビットコイン愛好家たちの熱狂ぶりを伝えた。また物理ビットコインの仕組みについて「中にプライベートキーが内蔵され、ホログラムシールで保護されています」と専門的な視点も披露した。

さらにビットコインを象徴するカサシウス製コインや、同様にコレクター人気を誇るBTCC（中国）やLealana（ハワイ）といった各国ブランドも登場。「カサシウスは2011年に誕生し、現在は法律上の規制で製造を停止しているためプレミアがついている」と背景を解説。状態や入手困難さによる資産価値の上昇についても独自の目線で伝えた。

そしてビットコインを巡る未来や社会的課題にも言及。「ビットコインは単なる投機や投資の対象ではなく、テクノロジーと社会、そしてお金の未来を考えるための重要なヒントを私たちに与えてくれました」と、投資商品を超えた本質的な価値に触れた。

物理ビットコインの世界を日本語で丁寧に解説した本動画は、コレクターや投資家だけでなく、ビットコインに興味を持つ全ての人へ向けた保存版の内容となっている。

