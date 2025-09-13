【7位〜12位】9月14日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【7位】天秤座 総合運：★★★☆☆

メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。



恋愛運

勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッと掴むはずです！



金運

パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！



ラッキーアイテム：スタイリング剤



【8位】乙女座 総合運：★★★☆☆

たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。



恋愛運

紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「1歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の1歩を踏みしめることで、幸せが深まります。



金運

少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとGOOD。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。



ラッキーアイテム：ストラップ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

人とペースをあわせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。だれかから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。



恋愛運

友だち同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友だちのアドバイスを聞くと〇。



金運

｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。



ラッキーアイテム：生花



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々とだれかと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】魚座 総合運：★★☆☆☆

「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。なにごとにも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！



恋愛運

うれしさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。



金運

｢なにもしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付きあいも少なくするとよさそうです。



ラッキーアイテム：おしぼり



ラッキーカラー：ベージュ