シンガーソングライターKucciの新曲「ライアー」が、10月7日(火)より放送となるTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマに決定した。

“Kucci”（くっち）は、今年3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、現在21歳で名古屋出身のシンガーソングライター。泣き声を思わせるような聴くものの心を震わせるエッジボイス、そして90年代のオルタナティブ・ロックを思わせるサウンドとポップネスに溢れた楽曲が特徴だ。

一方、TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』は「このライトノベルがすごい！」（宝島社刊）にて殿堂入りを果たした作品のアニメ化作品。発表にあわせ、音源の一部を聴くことができる本PVも公開されている。

本楽曲「ライアー」は、Kucci自身がTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のために書き下ろした新曲で、自信の無さや保身の嘘、人との関わりで傷つく事を恐れる全ての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す破天荒なエンパワーメントソングとなっている。本PVの映像と共に、一度きりの青春を駆け抜ける主人公とヒロインたちの姿を後押しする楽曲にも注目してほしい。

また、新曲「ライアー」は10月15日(水)より先行配信が決定している。

■Kucci コメント全文

原作を読ませていただいたとき、最初はキラキラした青春物語かな？と思ったのですが、実際はもっとリアルで本質的な感情が描かれていて、「与えられた世界を上手に演じられているか？」という主人公・朔が抱える葛藤に私自身も強く共感しました。

他人の評価を気にしてしまいがちな時代の中で、一歩を踏み出したいけど怖い時、逃げ出したい時、その不安を誰にも言えない時。その一歩がこの曲で少しでも軽くなりますように。

ぜひ作品と一緒に「ライアー」を受け取ってもらえたら嬉しいです！

Digital Single「ライアー」

2025.10.15 配信リリース

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』オープニングテーマ

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』

2025年10月7日（火）よりTVアニメ放送開始

分割2クールにて第1話初回拡大版で放送決定 AT-X 第1話のみ：10月7日（火）18:00〜／第2話以降：毎週火曜23:00〜

＜リピート放送＞

第1話のみ：10月7日（火）23:00〜、10月9日（木）11:00〜、10月13日（月）17:00〜

第2話以降：毎週木曜11:00〜、毎週月曜17:00〜 TOKYO MX 第1話のみ：10月7日（火）18:30〜／第2話以降：毎週火曜24:30〜

KBS京都 10月7日より毎週火曜24:30〜

サンテレビ 10月7日より毎週火曜24:30〜

福井放送 10月7日より毎週火曜25:29〜

テレビ愛知 10月7日より毎週火曜26:05〜

BS11 10月7日より毎週火曜24:30〜 【INTRODUCTION】

《このライトノベルがすごい！》殿堂入り作品、ついにTVアニメ化！

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、

良くも悪くも注目を集める彼の周りには、

誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。

新たなクラスで迎えた2年生の春。

朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに--。

福井を舞台に紡がれる、

どこまでも青く、どこまでも眩しい、

エモーショナル青春ストーリー！ 【ORIGINAL】

原作：裕夢「千歳くんはラムネ瓶のなか」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：raemz 【STAFF】

監督：紱野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景 ：スタジオ天神

美術監督 ：諸熊倫子

色彩設計 ：宮脇裕美

撮影監督 ：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督 ：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel. オープニングテーマ：Kucci 「ライアー」（Sony Music Labels）

エンディングテーマ：サイダーガール「陽炎」（CIDER RECORDS） 【CAST】

千歳 朔：坂田将吾

柊 夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

七瀬悠月：長谷川育美

青海 陽：大久保瑠美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

山崎健太：宮粼雅也 【公式メディア】

公式サイト：https://chiramune.com/

公式X：@anime_chiramune

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会

