交流戦は西武の初優勝で幕を閉じ、19日からリーグ戦の戦いに戻る。パ・リーグは交流戦で上位を独占した。交流戦優勝した西武は14勝3敗1分、交流戦2位・ソフトバンクは14勝4敗、交流戦3位・日本ハムが14勝4敗、交流戦5位・ロッテは10勝6敗2分、交流戦6位・オリックスは9勝8敗1分。西武、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、オリックスの5球団が交流戦に勝ち越したが、パ・リーグ首位を走る西武が交流戦で圧倒的な成績を残したた