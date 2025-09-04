ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 静岡・伊東市の田久保真紀市長に、SNSで「全力で応援」との声が…な… 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 時事ニュース 田久保真紀 ゴシップ 週刊女性PRIME 静岡・伊東市の田久保真紀市長に、SNSで「全力で応援」との声が…なぜ？ 2025年9月4日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県伊東市の田久保眞紀市長のバッグについて、週刊女性PRIMEが報じた 田久保市長は1日の市議会にアニメのトートバッグを持参 SNSでは「全力で応援する」「日本アニメ推し好感度上がる」など応援の声が 記事を読む 関連の最新ニュース 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 記事時間 静岡・伊東市の田久保真紀市長に、SNSで「全力で応援」との声が…なぜ？ 記事時間 09/02 11:11 田久保真紀氏の「個性が強すぎる」私物 SNSでは「マジビックリ」など驚愕 記事時間 08/28 19:47 伊東市の田久保市長 29日の定例会見で記者からの質問に答えない意向 おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 期限切れの加熱用牡蠣を生食→胃腸炎のBreakingDown選手、今度はスーパーの鶏肉を生食...心配の声 2025年9月3日 13時18分